Jeep Avenger 4x4 Concept, conferma futura trazione integrale

Nemmeno il tempo di chiudere con la presentazione dell'inedito B-suv elettrico Avenger che Jeep ha regalato al Salone di Parigi un'ulteriore emozione e un'altra sorpresa al pubblico internazionale. Lo ha fatto presentando in anteprima il 4x4 Concept derivato appunto da Avenger e che è destinato nella versione di produzione, a completare l'offerta di modelli elettrici ed elettrificati per i mercati europei.

Come sottolinea con grande chiarezza il nome, si tratta di una evoluzione in chiave 'trazione integrale' mediante doppio motore elettrico del modello appena presentato che aggiungerà alle doti del nuovo B-suv (il cui debutto è fissato per l'inizio del prossimo anno) "Avenger è stato progettato fin da subito come un veicolo Jeep e il modello 4x2 full-electric offre già prestazioni, ai vertici della categoria, che sono quelle caratteristiche di Jeep - ha detto al termine della conferenza stampa Christian Meunier, CEO di Jeep - Tuttavia non potevamo fare a meno di chiederci che cosa succederebbe inserendo le prestazioni della trazione integrale elettrificata di Jeep in un formato compatto. E restando nel contempo fedeli al linguaggio stilistico, alla capacità e alla personalità unici del brand".

Jeep Avenger 4x4 Concept combina dunque design, prestazioni e innovazione in un veicolo di dimensioni compatte. Un modello accattivante, divertente e inconfondibile, che - si legge nella nota dell'azienda - si aggiungerà alla futura gamma di modelli Jeep 4xe.

Esternamente, la 4x4 Concept è caratterizzata da parafanghi e da una carreggiata più ampi, ed è equipaggiata con ganci di traino e pneumatici più grandi, scoperti e più aggressivi. Per migliorare ulteriormente le capacità di Jeep Avenger, l'angolo di attacco è stato portato a 21 gradi, quello di uscita a 34 gradi e quello di dosso a 20 gradi, grazie a un'altezza da terra che ora supera i 200 mm. Il frontale è stato ulteriormente protetto con elementi più spessi e sono stati aggiunti fari integrati per migliorare la visibilità durante la guida notturna.

Nell'allestimento creato per il Concept 4x4, Avenger presenta un nuovo sistema di portabagagli leggero sul tetto. E' dotato di una protezione antigraffio completa e di uno speciale sistema di cinghie che trattiene i bagagli. Il pacchetto è completato da un adesivo antiriflesso sul cofano e da un trattamento antigraffio della calandra per una maggiore tranquillità durante la guida off-road. "Al Salone di Parigi - ha concluso Meunier - abbiamo mostrato un portfolio di nuovi, performanti modelli Jeep full-electric anche a trazione integrale, con un chiaro obiettivo: procedere nel percorso che ci condurrà alla Zero Emission Fredom e farà diventare Jeep il marchio di suv elettrificati numero uno al mondo".