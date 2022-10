Škoda Fabia RS Rally2, alte prestazioni per nuovi successi

Se in Škoda la sigla RS è sinonimo di 'Rally Sport' da circa cinquant'anni, la casa automobilistica boema intende ora proseguire la sua serie di successi nella categoria Rally2 con l'ultima arrivata Fabia RS Rally2. Dal 2000, la denominazione viene poi utilizzata anche per indicare i modelli sportivi di serie dell'azienda. La gamma attuale comprende l'Octavia RS e l'Octavia RS iV con trazione ibrida plug-in, oltre al SUV Kodiaq RS e all'Enyaq Coupé RS iV 100% elettrico.

"Queste due lettere simboleggiano decenni di tradizione motoristica e innumerevoli vittorie sui circuiti di gara e sui tracciati da rally internazionali - ha commentato Johannes Neft, Membro del Board di Škoda Auto per lo Sviluppo Tecnico - e come nuovo membro della famiglia RS, la nuova Fabia RS Rally2 ha tutte le carte in regola per continuare questa storia di successo. Allo stesso tempo, i nostri modelli di serie RS hanno garantito prestazioni e sportività eccezionali per oltre 20 anni".

L'attuale Fabia RS Rally2 rievoca i successi della 130 RS e segue la tradizione della Fabia Rally2 evo, l'auto da rally di maggior successo nella sua categoria, beneficiando però della migliore aerodinamica della quarta generazione della Fabia di serie e della sua carrozzeria particolarmente rigida. Il suo nuovo motore turbo da 1,6 litri si basa sul 2.0 TSI della serie di motori EA888 che Škoda installa anche nell'Octavia RS e su Kodiaq RS.

Škoda ha introdotto per la prima volta la denominazione RS per i prototipi da rally 180 RS e 200 RS nel 1974. Nel 1975 la casa presentò poi la 130 RS, che ancora oggi occupa un posto speciale nella storia dell'azienda, grazie ai suoi numerosi successi nelle competizioni automobilistiche. Sviluppata per le corse, la coupé a due porte basata sul modello di serie Škoda 110 R pesava solo 720 chilogrammi grazie alla sua costruzione con parti della carrozzeria in alluminio (tetto e rivestimento esterno delle portiere) e plastica GRP rinforzata con fibra di vetro (parafanghi e cofano anteriore).