Renault 4Ever Trophy, concept prefigura B-suv elettrico 2025

Per poterla acquistare, come 'small suv' 100% elettrico bisognerà attendere il 2025, ma la nuova edizione della iconica Renault 4L crea già emozioni a non finire, come ha mostrato lo stesso Luca de Meo, Ceo del Gruppo francese, che nella conferenza di presentazione delle novità del Salone di Parigi ha ricordato come la sua prima auto sia proprio stata negli Anni '80 proprio una R4L bianca.



Rinata come 4Ever Trophy, per celebrare il 25mo anniversario del raduno umanitario 4L Trophy che si svolge ogni anno in Marocco, l'icona Renault è per il momento una robusta show car in allestimento da rally raid, ma che sotto agli accessori e alle modifiche da gara svela in anticipo rispetto al modello di serie una indubbia originalità e soprattutto quella 'aria' sbarazzina che fu tra le ragioni del successo della prima R4 prodotta dal 1962 in oltre 8 milioni di unità e venduta in più di 100 Paesi.

"La 4L è un mito - ha ricordato de Meo - e i miti non muoiono mai. Oggi, è questa dimensione di auto universale della 4L, di auto che piace a tutti, che vogliamo ritrovare mediante una rivisitazione moderna ed elettrica della Renault 4". Sotto un aspetto muscoloso, i legami stilistici della concept svelata a Parigi con il suo predecessore sono evidenti. Le caratteristiche principali della R4 originale sono state riprese: La silhouette - nel layout di un'auto lunga 4.160 mm - con il cofano prominente, la mascherina a tutta larghezza con gruppi ottici circolari (ma ottenuti da luci Led Matrix), il paraurti e la sezione posteriore angolata caratteristica sono facilmente riconoscibili, così come i finestrini laterali posteriori trapezoidali e i fianchi anteriori volutamente lasciati 'nudi'.

"Per portare 4L attraverso 4Ever Trophy nell'era moderna - ha spiegato Gilles Vidal, vicepresidente design della marca Renault - abbiamo infuso la sua forma aerodinamica con raffinatezze tecnologiche. Tutti questi ingredienti sono stati accuratamente realizzati in modo che il design risuoni con coloro che hanno familiarità con la 4L e la sua illustre storia, e con le generazioni più giovani". La show car 4Ever Trophy apre dunque la strada al futuro suv completamente elettrico di segmento B che , al pari della erede della Renault 5, sarà realizzata utilizzando la nuova piattaforma CMF-BEV per veicoli elettrici del segmento B.

Indicativamente la 4L elettrica di produzione utilizzerà una batteria da 42 kWh che alimenterà un motore da 100 kW.