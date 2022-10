Mercedes EQE SUV AMG primo sport utility Ev alte prestazioni

La versione AMG del nuovo sport utility EQE SUV di Mercedes segna un ulteriore primato, diventando - come primo suv ad alte prestazioni completamente elettrico del brand - il modello più versatile di Affalterbach con propulsione completamente elettrica a batteria.

L'elegante e dinamica carrozzeria di EQE SUV AMG nasconde infatti nella versione top, la 53 4Matic+ due poderosi motori elettrici con una potenza complessiva di 687 Cv e una coppia massima che, se è presente il pacchetto Dynamic Plus AMG con funzione booster, è compresa tra 858 e 1.000 Nm.

Come EQS Berlina AMG ed EQE Berlina AMG, anche il nuovo EQE SUV AMG si basa sulla piattaforma elettrica di Mercedes-EQ che unisce i due potenti motori elettrici alla trazione integrale completamente variabile per fornire una inedita base del caratteristico piacere di guida dinamico delle AMG.

Inoltre, per questo suv luxury ad alte prestazioni, i progettisti di Affalterbach hanno configurato specificamente molti altri parametri come l'assetto con sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con asse posteriore sterzante e l'Active Ride Control un sistema antirollio specifico di AMG. "EQE SUV AMG è un'ulteriore pietra miliare del nostro concetto di Future of Driving Performance - ha commentato Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG GmbH - Questo nuovo modello è il nostro primo suv completamente elettrico. E dopo le due berline EQS AMG ed EQE AMG, si tratta già del terzo veicolo ad alte prestazioni che siamo riusciti a derivare dalla piattaforma elettrica di Mercedes-EQ. Proponendo un abitacolo con layout variabile e una trazione integrale performante,EQE SUV AMG è il veicolo elettrico più versatile presente nella gamma Mercedes-AMG. Un vero e proprio allrounder", Esternamente numerosi elementi caratteristici AMG garantiscono un'elevata riconoscibilità e contribuiscono al rafforzamento dell'immagine del marchio. Tra questi la mascherina del radiatore Black Panel specifica di AMG con listelli verticali cromati stampati a caldo, con Stella Mercedes integrata e scritta AMG. Altra novità per 'raffinati' è la targhetta specifica del marchio sul cofano del motore con stemma AMG al posto della Stella Mercedes, una caratterizzazione che per la prima volta spicca anche su una vettura completamente elettrica firmata Mercedes-AMG.

Altra caratteristica distintiva del frontale è la grembialatura anteriore specifica AMG, verniciata in tinta con la vettura, con A-Wing in nero lucidato a specchio ed elemento decorativo cromato. Lo stesso look caratterizza lo splitter anteriore in nero lucido con elemento decorativo cromato, nonché flic e alette sulle griglie delle prese d'aria con funzione puramente estetica.

Le prese d'aria a sinistra e a destra in nero lucidato a specchio creano il cosiddetto effetto Air Curtain, che permette un convogliamento aerodinamico dell'aria intorno alle ruote anteriori. I fari Digital Light di serie dispongono di una funzione di proiezione specifica a terra del logo AMG all'apertura e alla chiusura dell'auto.

Nella vista laterale, i cladding dei passaruota specifici AMG e le maniglie delle porte completamente incassate senza soluzione di continuità attirano gli sguardi. A ciò si aggiungono i cerchi in lega leggera AMG da 21 o 22 pollici ottimizzati sotto l'aspetto aerodinamico. La grembialatura posteriore in tinta con la vettura e con diffusore ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, le alette longitudinali e le luci posteriori nel design ad elica completano il look dinamico.

Anche nell'abitacolo predominano i tipici elementi AMG con sedili dalla configurazione specifica e speciali rivestimenti in materiale Artico con microfibra Microcut e cuciture decorative rosse. In alternativa sono disponibili rivestimenti dei sedili in pelle nappa, anch'essi con motivo grafico specifico AMG. La plancia portastrumenti e linee di cintura sono in materiale Artico Space Grey con zigrinatura Neotex e cucitura decorativa rossa entro il Volante Performance AMG è rivestito in pelle nappa.

Entrambi le versioni AMG di EQE SUV, cioè la 43 4Matic e la 53 4Matic +, si possono equipaggiare a richiesta con l'innovativo MBUX Hyperscreen, uno schermo di dimensioni generose (si compone di tre monitor) e dalla linea arcuata, che occupa interamente la fascia tra i due montanti anteriori. MBUX offre una serie di funzioni AMG aggiuntive che accentuano il carattere di questi modelli come le visualizzazioni specifiche nella strumentazione, il display multimediale e il display head-up.

Fra le tante sofisticate tecnologie presenti a bordo di EQE SUV AMG da segnalare la navigazione con Electric Intelligence che sulla base di diversi fattori pianifica il percorso più veloce e più comodo, includendo anche le soste per la ricarica, ed è in grado di reagire dinamicamente alle code o a un cambiamento dello stile di guida.