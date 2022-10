Mercedes EQE Suv, quarta auto su nuova piattaforma elettrica

Mercedes ha svelato a Parigi, in concomitanza con il Salone dell'Automobile ma in un evento 'esterno' rispetto al Parc d'Exposition di Porte de Versailles, il nuovo EQE SUV che è il quarto modello ad adottare la nuova piattaforma completamente elettrica dopo le due berline EQS ed EQE e lo sport utility di lusso EQS SUV.



Come la berlina EQE porta sul mercato le innovazioni sostanziali di EQS, ma al tempo stesso è più dinamico di EQS SUV così da soddisfare le esigenze di una clientela anche giovane e certamente in grado di apprezzare i livelli prestazionali e l'elevata autonomia, fino a 590 km. La gamma di EQE SUV, che viene prodotta in Usa nel stabilimento di Tuscalosa in Alabama, è composta dalle versioni EQE 350 da 290 Cv con trazione posteriore; EQE 350 4Matic da 290 Cv con trazione integrale ed EQE 500 4Matic da 400 Cv con trazione integrale.

Mercedes EQE SUV offre la possibilità di attivare tutta una serie di funzioni aggiuntive attraverso la tecnologia 'Over-the-Air'. Dopo l'acquisto sarà quindi possibile modificare per alcuni equipaggiamenti la configurazione originaria dell'auto nuova per allineare EQE SUV ai propri gusti personali.

Le funzioni OtA sono disponibili nel Mercedes me Store e l'offerta sarà ampliata gradualmente.

Tra le molte particolarità di EQE SUV da segnalare il debutto, come optional, dell'MBUX Hyperscreen che, grazie al software con capacità di apprendimento, fornisce all'utente suggerimenti personalizzati per numerose funzioni relative all'Infotainment, al confort e alla vettura.

Nell'MBUX Hyperscreen confluiscono tre display quasi senza soluzione di continuità, creando una fascia di visualizzazione larga oltre 141 centimetri. Il passeggero anteriore a bordo di EQE SUV ha a disposizione un display OLED da 12,3 pollici a richiesta con una propria interfaccia utente Le App sono sempre visualizzate nella fascia più alta del campo visivo, in base alla situazione e al contesto. Il sistema sfrutta un'intelligente logica di blocco che, con il supporto di una telecamera, rileva se il conducente sta guardando il display per il passeggero anteriore. In caso affermativo, il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici per motivi di sicurezza.