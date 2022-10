Sony Honda, si concretizza programma suv elettrico per Usa

La prima auto prodotta da Sony Honda Mobility, la joint-venture formata tra i due colossi industriali giapponesi all'inizio di quest'anno, sarà consegnato nella primavera del 2026.

Come già anticipato dal magazine britannico Autocar precisa che dovrebbe trattarsi di un suv elettrico molto vicino nel design e nei contenuti al concept Sony Vision-S 02 che era stato svelato lo scorso gennaio al CES di Las Vegas e si distinguerà per funzioni autonome e intrattenimento in auto.

A tal fine le aziende giapponesi hanno sviluppato un computer System-on-Chip (SoC) su misura con una potenza di elaborazione di 800 tera-operazioni al secondo (TOPS). A titolo di riferimento il processore Qualcomm Snapdragon 8, presente in smartphone come il Samsung Galaxy S22, è circa otto volte meno potente, arrivando a 104 TOPS.

Il System-on-Chip di Sony consentirà un'autonomia di livello 3 "in condizioni limitate" (probabilmente autostrade più facili da mappare e con traffico più prevedibile) e un'assistenza alla guida di livello 2 negli ambienti urbani. All'interno dell'auto Sony Honda, un altro SoC dedicato guiderà l'infotainment, come servizio personalizzato e connesso al Cloud che "realizza l'intrattenimento oltre la guida".

Secondo le due aziende hanno l'intenzione di "integrare senza soluzione di continuità mondi reali e virtuali", utilizzando nuove tecnologie come la realtà virtuale e il metaverso. È probabile che Sony sfrutti i suoi team di sviluppo software per applicazioni automobilistiche come ha già fatto per Nissan GT-R il cui software di infotainment progettato da Polyphony Digital, lo studio Sony dietro la serie di videogiochi Gran Turismo.

Nonostante la sua forte identità giapponese,il suv elettrico Sony Honda sarà prodotto negli Stati Uniti, dove farà anche il suo debutto. I preordini inizieranno nella prima metà del 2025, con consegne negli Stati Uniti a partire dalla primavera del 2026.