Porsche 911, restomod 'su misura' firmato Theon Design

Un nuovo progetto restomod dedicato a Porsche 911, quello firmato da Theon Design. Il costruttore britannico ha infatti preparato una nuova 'ricetta' personalizzata per un esemplare di 911 Carrera 4, della generazione 964, convertita alla trazione posteriore e arricchita di numerosi accorgimenti che ne migliorano le prestazioni, a cominciare dalla carrozzeria, realizzata interamente in fibra di carbonio, così da ridurre al minimo il peso totale della vettura.

Oltre alla diminuzione del peso, che si ferma a 1164 kg, il motore flat-six originale da 4.0 litri è salito di potenza fino a toccare i 400 CV, mantenendo l’aspirazione naturale. All’occorrenza, il costruttore ha però dichiarato di poter alloggiare anche unità sovralimentate. Per assecondare le prestazioni migliorate della vettura, sono numerose le novità sotto il profilo meccanico. Dietro ai cerchi con design Fuchs, scelti dal cliente che ha commissionato a Theon Design la 911 'su misura', c'è un nuovo impianto frenante di tipo carbo-ceramico, mentre le sospensioni sono completamente regolabili. Il fortunato pilota della 911 modificata, può ora selezionare anche fino a cinque modalità di guida differenti.

Non manca, sul posteriore, l'ala attiva che migliora le caratteristiche aerodinamiche della vettura. Rispetto al modello originale, Theon ha aggiunto alla sua 911 anche tutta una serie di accessori pensati per il comfort, a cominciare dall’aria condizionata, da un vano portaoggetti con ricarica wireless per lo smartphone, oltre al sistema Bluetooth per ascoltare la musica tramite l’impianto stereo Focal.