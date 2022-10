Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae, tributo alla storia

E' pronta ad uscire dai cancelli di Lamborghini a Sant'Agata Bolognese l'ultima Aventador LP 780-4 Ultimae. Pronta per essere consegnata al suo nuovo proprietario svizzero, l'esemplare è anche una roadster speciale, con guida a sinistra e che rende omaggio alla one-off Miura Roadster attraverso uno speciale progetto ad personam, realizzato con grande attenzione ai dettagli che riprendono varie caratteristiche dell storica V12 'open-top'.



La carrozzeria della Ultimae è in Azzurro Flake, colore appositamente studiato per replicare quello (unico) della Miura, rivedendone solo la brillantezza per motivi di omologazione. Il copribrancardo in Grigio Liqueo con leggera rigatura in Nero Aldebaran si estende invece per tutta la lunghezza della vettura, abbinato con la fibra di carbonio a vista delle soglie, dello splitter anteriore e del diffusore posteriore. Anche tetto e cofano del vano motore posteriore sono realizzati in fibra di carbonio, verniciata in nero lucido, per richiamare la caratteristica assenza del tetto della Miura Roadster.

Le prese d'aria nere e la livrea Nero Aldebaran sul cofano emulano le ampie prese d'aria verniciate di nero della Miura. I terminali di scarico sono in nero opaco, mentre i cerchi della Ultimae in argento lucido con pinze freno nere richiamano i cerchi originari argentati montati sempre sulla Miura.

All'interno, i sedili in pelle e i rivestimenti, inclusi quelli di tunnel centrale e portaoggetti, in pelle Bianco Leda con dettagli in Nero Aldebaran dietro ai poggiatesta, sono ispirati alla celebre antenata. Anche la plancia minimalista in Alcantara Nero Ade con impunture Bianco Leda si caratterizza per la presenza dell'esclusivo ricamo Miura, ripreso anche sul copribrancardo laterale per sottolineare ancora una volta quale sia stata la fonte di ispirazione per questa Aventador Ultimae.

La Miura P400 Roadster che ha ispirato l'ultima Aventador V12 è la one-off presentata presso lo stand di Carrozzeria Bertone al Salone di Bruxelles dell'aprile 1968. Non una semplice coupé senza tetto, però, perché la Roadster presentava molti accorgimenti pensati per migliorare il profilo estetico, ottenendo al contempo la rigidità torsionale necessaria per il telaio. Verniciata in scintillante azzurro acrilico micalizzato, era stata allestita con interni in pelle bianca e moquette rossa.