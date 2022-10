Jeep Avenger, show 100% elettrico a prossimo Salone Parigi

Sarà completamente elettrica la presenza del marchio Jeep al Salone di Parigi 2022 con la presentazione clou dedicata alla nuovissima Avenger, prima off-road elettrica a batteria (Bev) del marchio.

In occasione dell'apertura del Mondial de l'Automobile nella Capitale francese i clienti di Italia, Francia, Germania, Spagna, Belgio e Paesi Bassi potranno effettuare prenotazioni subito dopo la chiusura della conferenza stampa prevista (verrà diffuso anche di YouTube) alle ore 16:00 CET del 17 ottobre.

A presentare Avenger e i programmi 'zero emissioni' di Jeep interverrà a Parigi Christian Meunier, Ceo della iconica marca di Stellantis. "Nuova Jeep Avenger guida l'introduzione di un portafoglio di nuovissime Jeep Bev in Europa - ha affermato Meunier - ed offre le tipiche capacità del marchio Jeep. Durante la sua introduzione al Salone di Parigi, mostreremo perché il marchio Jeep è un'ottima alternativa al completamente elettrico rispetto agli attuali attori del segmento. Jeep Avenger è una pietra miliare per i nostri piani di crescita nei principali mercati europei, come la Francia, e nel nostro percorso per diventare il marchio leader mondiale di suv a emissioni zero".

La Jeep Avenger si unirà alla line-up che include le versioni 4xe della Jeep Compass e Renegade. Sarà inoltre seguito all'inizio del prossimo anno dal lancio della versione 4xe della Grand Cherokee. In Paesi come la Germania e la Francia, il marchio Jeep offre solo suv elettrificati.

Il piano Jeep 4xe, rivelato a settembre, si basa sullo slancio delle versioni 4xe, a cui seguiranno entro il 2025 quattro veicoli a emissioni zero tra cui la Jeep Recon e la Wagoneer S , due modelli tutti nuovi e completamente elettrici che gareggeranno nel mercato globale dei suv di medie dimensioni.