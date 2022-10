Jaguar C-Type, torna in scena il mito di Le Mans

Due esclusive C-Type Continuation per celebrare i successi ottenuti dalle pioneristiche vetture del 1953. I modelli sono quelli presentati da Jaguar Classic, in arrivo settant'anni dopo che le C-type dell'epoca, equipaggiate con gli avveniristici freni a disco, raggiunsero l'apice del successo nelle competizioni sportive dominando nel 1953 la 24 Ore di Le Mans, con un primo, un secondo, un quarto e un nono posto.

Entrambe le C-type Continuation '70-Edition' sono state allestite con colorazioni e finiture evocative, con badge smaltati in argento realizzati a mano, cuciture e ricami '70-Edition' e con inserti tondi dipinti che riportano il numero di gara 70. La prima di queste limited edition è stata rifinita con un'esclusiva colorazione Verbier Silver e interni in pelle Cranberry Red. Questa combinazione cromatica non è mai stata più replicata e trae ispirazione dal Platinum Anniversary della C-type.



La seconda vettura '70-Edition' è invece un tributo alla vittoriosa auto di Rolt e Hamilton del 1953, la C-type XKC051, ed è stata rifinita con i colori British Racing Green del Works Team e con interni in pelle Suede Green. Il logo '70-Edition' si ispira a quello originariamente creato dal designer Jaguar Malcolm Sayer, famoso per aver dato vita alle forme della D-type e della E-type.

Ogni '70-Edition' presenta uno specifico alloggiamento per la chiave e un'esclusiva placca sul cruscotto realizzati dalla gioielleria Deakin & Francis.

"Ogni C-type Continuation - ha commentato Matthew Bailey, Senior Manager for Strategy and Business Development di Jaguar Land Rover Classic - è un veicolo raro e speciale, in grado di impreziosire qualsiasi collezione. Siamo molto felici di poter presentare queste due splendide limited edition che commemorano un anno davvero fondamentale per Jaguar e per il mondo delle competizioni sportive. La C-type è una vettura storicamente molto significativa e la prima, settant'anni fa, a presentare la pioneristica tecnologia dei freni a disco che oggi ormai consideriamo come una dotazione scontata nell'industria automobilistica".

Realizzati a mano impiegando oltre 3.000 ore di lavoro presso la divisione Jaguar Classic Works di Coventry, tutti i modelli C-type Continuation compresi i '70-Edition', vengono costruiti seguendo le specifiche tecniche delle vetture del 1953. Sotto il corpo vettura in alluminio, è alloggiato un motore di 3,4 litri con sei cilindri in linea, la cui costruzione ha richiesto nove mesi.