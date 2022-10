Alpine: il futuro inizia con il concept Alpenglow

Una delle proposte più interessanti presenti all'ormai imminente Salone di Parigi arriva, non a caso, da un brand francese ansioso di fare bella figura davanti al pubblico di casa dopo quattro anni di assenza. Stiamo parlando del concept Alpenglow, destinato a rubare la scena all'interno dello stand Alpine. Si tratta di una monoposto con motore termico, ma alimentato ad idrogeno. Nei pochissimi esemplari disponibili con questo tipo di alimentazione, l'idrogeno viene immagazzinato in bombole ad alta pressione per poi essere immesso in una pila a combustibile denominata fuel cell, dove avviene la reazione elettrochimica che genera l'energia necessaria al funzionamento del motore elettrico.

Niente di tutto questo sul Concept Alpenglow, visto che Alpine, pur non rivelando nessun dettaglio tecnico sul modulo propulsivo, parla di motori termici ibridi alimentati da un carburante sostenibile come l'idrogeno verde. Il look futuristico del prototipo da competizione è racchiuso in una lunghezza superiore ai 5 metri, ai 2 di larghezza, con un altezza inferiore ad un metro. L'abitacolo è progettato a misura di pilota, visto che Alpenglow sarà un laboratorio per la vettura che parteciperà al WEC a partire dal 2024. Inoltre, Alpenglow ispirerà i futuri modelli ad alte prestazioni, che includeranno una sportiva di segmento B basata sulla nuova Renault 5, un crossover di segmento C e l'erede dell'Alpine A110.