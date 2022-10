Niutron Ziyoujia NV, suv Ev con 4WD intelligente di serie

La start-up Niutron, che ha appena completato un programma per aprire entro la fine di ottobre 44 concessionarie in 23 città cinesi, tra cui Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Chengdu, ha presentato il suo primo modello della famiglia 'new energy vehicle' quindi ammesso l programma statale degli incentivi.

Il suv, denominato Ziyoujia NV, porta sul mercato diverse novità tra cui la presenza di serie del sistema iAWD Intelligent che utilizza per la trazione integrale due motori a magneti permanenti ad alta densità energetica.

Proposto in tre livelli di allestimento e due configurazioni di potenza, il suv Ziyoujia NV si distingue però anche per la possibilità di essere ordinato in variante con range extender, per offrire attraverso la presenza di un motore benzina 1.5 una autonomia omologata di 1.257 km con una efficienza termica del 41,07%. In questo caso la sola energia della batteria permette di muoversi per 150 km.

Le versioni 100% elettriche del nuovo suv - lunga 4 metri e 91 - promettono invece percorrenze a emissioni locali zero molto più elevate: 440 km con il modello standard e 560 km con quello long-range. I prezzi in Cina variano dal corrispettivo di 39.000 euro fino a 44.500.