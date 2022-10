Toyota Corolla Cross, suv ibrido da famiglia che mancava

Ancora più Corolla: l'idea di Toyota ha davvero la potenzialità per essere vincente. La gamma del modello più venduto al mondo (dal lancio 55 anni fa è stato scelto da oltre 50 milioni di clienti) e che è presente in Italia nell'attuale 12ma generazione nelle varianti Hatchback, Sedan e Touring Sports, si completa da questo mese di ottobre con l'inedito C-suv Corolla Cross.



Questo modello, meno suv del Rav4 e più off-road della Corolla Touring Sports è previsto nelle tre versioni 1.8 FWD da 140 Cv che arriverà il prossimo anno, 2.0 FWD da 197 Cv e 2.0 WD-i (cioè a trazione integrale completamente elettrica) da 197 Cv che sono invece vicine al debutto, previsto per il nostro mercato il 22-23 ottobre. Quello deciso da Toyota con un modello davvero 'trasversale' è un allargamento dell'offerta più che comprensibile, perché è coerente con la filosofia di proporre 'una Corolla per tutti' proprio per la sua centralità nel soddisfare i gusti e i bisogni dell'utenza.

Ma anche - è stato sottolineato nella presentazione europea a Barcellona - perché supporta le ambizioni di vendita di Toyota nel competitivo segmento C e con l'obiettivo di raggiungere 400.000 immatricolazioni annuali nel nostro Continente entro il 2025, equivalenti a una quota del segmento del 9%.

Va anche detto che il nuovo C-suv Corolla Cross colma strategicamente il vuoto che nei listini esisteva tra C-HR e RAV4 in termini di dimensioni (è lungo 4,46 m contro i 4,39 di C-HR e i 4,61 di Rav4) ma anche di prezzi.

Al lancio Corolla Cross viene infatti proposto con Toyota Easy a 34.500 euro cioè 5.350 euro in più rispetto alla versione più economica di Corolla Touring Sports (29.150 euro) e circa 3.000 euro in meno rispetto a C-HR (37.650 euro), con 5.500 euro di vantaggio se confrontata invece con RAV4 (40.000 euro).

Perfettamente al passo con i tempi la proposta finanziata, che per Corolla Cross FWD Trend, a listino a 38.000 euro, prevede uno sconto di 3.500 euro e un anticipo di 10.800 euro per una rata di 269 euro/mese - 15mila km anno, TAN 6,95% - con valore futuro garantito del 50%. Da notare che la rata mensile può comprendere le gomme invernali complete di cerchi (+20 euro), il pacchetto di manutenzione (+20 euro) e Se si sceglie invece la formula del noleggio e gli accessori di design (+10 euro) per creare e finanziare la Corolla Cross su misura. Sviluppato nel rispetto della filosofia TNGA di Toyota, Corolla Cross si basa sulla piattaforma GA-C ed offre quindi le qualità essenziali che hanno reso la Corolla un successo mondiale. Ma beneficia degli ultimi progressi compiuti da Toyota nella tecnologia Full Hybrid-Electric, nelle tecnologie digitali e nei sistemi di sicurezza.

In particolare T-Mate di Corolla Cross combina il pacchetto Toyota Safety Sense (TSS) di ultima generazione, che per la prima volta può essere aggiornato Over-The-Air, e altri sistemi di guida attiva e di assistenza al parcheggio non solo per rendere la guida più facile e sicura, ma anche per proteggere tutti gli occupanti del veicolo e gli altri utenti della strada in vari scenari.

Come abbiamo avuto modo di verificare in un articolato test in Catalogna, la quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric si traduce in una maggiore potenza e in una superiore efficienza della motorizzazione 2,0 litri (l'1.8 arriverà. come detto, nel 2023). Ciò che si percepisce fin dai primi chilometri è una guidabilità più gratificante in linea con lo stile degli automobilisti europei. L'unità Hev è ora più leggera e più silenziosa, garantendo emissioni di CO2 pari a 114 g/km e un consumo di 19,6 km/litro.

Da notare che il 2.0 litri è disponibile anche con la trazione integrale intelligente (AWD-i) di Toyota, un sistema che è stato aggiornato con un motore elettrico posteriore più potente (40 Cv e 84 Nm) in modo da fornire prestazioni ancora più sicure in curva e su superfici a bassa aderenza.

Il sistema Full Hybrid-Electric utilizza una nuova unità di controllo della potenza (PCU) che riduce le perdite elettriche nel sistema (-14% per il 1,8, -6% per il 2,0) e contribuisce così a mantenere ridotti i consumi di carburante. L'unità funziona anche più silenziosamente e, nel modello AWD-i, incorpora la PCU posteriore, per un ulteriore risparmio di spazio e peso.

La PCU è installata direttamente sopra un nuovo transaxle che è il 15% più leggero del precedente grazie all'uso di nuovi materiali e nuovi motogeneratori, compatti e ad alta potenza.

L'utilizzo di olio a bassa viscosità riduce l'attrito interno e aumenta il miglioramento a tutto tondo dell'efficienza.

Nuova anche la batteria ibrida agli ioni di litio: è più piccola e leggera (-14%), ma ha una potenza più elevata (+14%) contribuendo sia alle prestazioni dinamiche che alla efficienza nei consumi. Toyota ha ottimizzato anche il sistema di raffreddamento della batteria per garantire prestazioni più silenziose e una maggiore durata della batteria.