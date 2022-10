Renault Austral, la 'Renaulution' alla conquista dei C-Suv

Al 'grido' di design, tecnologia e con il 'turbo' delle quattro ruote sterzanti, Renault Austral prova la scalata del mercato C-Suv. L'obiettivo, per la casa francese, è quello di raggiungere con il nuovo modello i grandi numeri e di farlo all'insegna dei capisaldi della cosiddetta 'Renaulution', proseguendo quel discorso già intrapreso di recente con Mégane E-Tech e prima ancora con Arkana. A bordo della versione full hybrid da 200 CV (ma c'è anche quella da 160 e 130 mild hybrid) di Austral, nell'allestimento Esprite Alpine che strizza l'occhio alla sportività, abbiamo percorso diversi chilometri sulle strade spagnole, tra Madrid e le montagne di Castilla y Leon.



Guarda le fotoRenault Austral

Con tutte le garanzie del più che collaudato ed efficiente sistema E-Tech di casa Renault, l'Austral oggetto della nostra prova può contare anche sul motore termico tre cilindri di 1.2 litri e 131 CV, affiancato da due propulsori elettrici: uno più potente, da 68 CV, incaricato di dare trazione alle ruote, oltre al motogeneratore che avvia il motore, supporta le cambiate e contribuisce a ricaricare la batteria (da 2 kWh).

La guida sulle strade tortuose di montagna è piacevole e quasi ci si dimentica delle dimensioni che, comunque, sono quelle di un SUV adatto all'uso familiare. Il 'jolly', in questo caso, si chiama 4Control Advanced, terza generazione del sistema a quattro ruote sterzati firmato Renault. E anche grazie al 4Control (optional) se il retrotreno risponde così bene anche nelle svolte strette, tornanti compresi e a velocità variabile.

Risultato: maneggevolezza estrema e raggi di sterzata più contenuti con un diametro di volta è di 10,1 metri.

Austral è anche il primo veicolo Renault progettato sulla piattaforma CMF-CD di terza generazione, sviluppata congiuntamente nell'ambito dell'Alleanza. Con il nuovo modello si inaugura una nuova motorizzazione E-Tech Full Hybrid autoricaricabile perfezionata per alimentare anche veicoli del segmento superiore. Questa motorizzazione vanta una potenza combinata che può raggiungere 146 kW, ossia 200 cv, con un ottimo rapporto consumi/prestazioni e pensato anche per procurare maggior piacere di guida riducendo al tempo stesso le emissioni di CO2.

Le versioni proposte sono in totale sette. Si parte dalla 'base' Equilibre da 130 CV mild hybrid e si arriva alla top di gamma Iconic Esprit Alpine da 200 CV full hybrid. Nel mezzo, anche una versione mild hybrid da 160 CV. Prezzi da 32000 a 44000 euro tra allestimenti Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic e Iconic Esprit Alpine.

Se la Austral ha fatto enormi passi in avanti rispetto all'antenata Kadjar in termini di design e guidabilità, lo stesso si può dire per l'abitacolo, con la plancia dominata dal grande display a forma di L già visto sulla Mégane E-Tech. Il sistema d'infotainment è l'evolutissimo OpenR Link con Google e tutte le sue funzionalità integrate. La percezione dei materiali è quasi da Premium e rispecchia la nuova era nella quale Renault si è avventurata anima e corpo. In Italia, gli ordini di Renault Austral sono aperti già dallo scorso mese di settembre, mentre le consegne inizieranno da dicembre 2022.