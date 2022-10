Jaguar F-Type, una special edition per suoi primi 75 anni

Una speciale F-Type per celebrare la sportiva Jaguar per eccellenza e i suoi 75 anni. Per celebrare l'ultimo Model Year del modello e l'importante anniversario, i clienti del marchio potranno potranno infatti da ora scegliere tra due special edition, la F-Type 75 e la F-Type R75, disponibili entrambe sia in versione Coupé che Convertible e alimentate dal propulsore 5.0 litri V8 nelle rispettive varianti da 450 e 575 CV. I due modelli si distinguono grazie ad esclusivi elementi di design sia esterni che interni, alle ricche dotazioni e, naturalmente, al propulsore sovralimentato V8 Jaguar. Le due special edition rappresentano anche una celebrazione delle prestazioni erogate dal motore a combustione interna, prima che Jaguar, a partire dal 2025, diventi un brand modern luxury interamente elettrico.

"Da 75 anni - ha dichiarato Matthew Beaven, Jaguar Land Rover Chief Designer, Exteriors - Jaguar è famosa per la sua produzione di straordinarie auto sportive che offrono prestazioni, agilità e massima gratificazione a chi le guida. Le F-Type special edition sono fedeli a questi principi, aggiungendo, però, esclusivi elementi stilistici esterni ed interni che celebrano questo lignaggio prima che Jaguar diventi un brand completamente elettrico, a partire dal 2025".

Esclusivamente sulla F-Type 75 e R75, sui parafanghi anteriori sono stati posizionati dei distintivi badge che raffigurano l'inconfondibile silhouette dell'auto. Se ogni F-Type della gamma è disponibile con uno specifico modello di cerchio in lega da 20 pollici offerto di serie, quelli della 75 si distinguono per il design a cinque razze e la colorazione nero lucido, mentre quelli della R75 presentano un disegno a 10 razze con finitura diamantata sempre in nero lucido. Le prime consegne ai clienti inizieranno a gennaio 2023.