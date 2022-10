DS 4: crescono autonomia e dotazioni di serie

A distanza di un anno dal debutto sul mercato, la gamma DS 4 si arricchisce con il nuovo allestimento Opéra, dotazioni di serie più ricche ed una maggiore autonomia per la versione ibrida plug-in. Le novità sono estese anche alla variante ad assetto rialzato DS 4 Cross.

L'allestimento top di gamma Opéra include di serie ammortizzatori a smorzamento controllato DS Active San Suspension, tetto apribile, portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, finestrini anteriori e posteriori acustici, ricarica wireless e pedaliera in alluminio. Il pacchetto adas DS Drive Assist 2.0, disponibile in opzione, è stato implementato con nuove funzionalità come il cambio di corsia semiautomatico, attivabile tra 70 e 180 km/h con una semplice pressione sull'indicatore.

Riorganizzate anche le versioni Performance line e performance line+, riconoscibili dai badge DS Automobiles, DS 4 eP E-TENSE neri. Confermata la line-up dei motori, che prevede unità a benzina e diesel da 130 Cv. oltre alla versione plug-in hybrid da 225 Cv. Quest'ultima ora tocca i 62 km di percorrenza massima a zero emissioni, grazie ad un nuovo software di gestione dell'energia.

DS 4 Opéra è ordinabile dal mese di ottobre presso tutti i concessionari DS STORE oppure on line attraverso la piattaforma dedicata del sito di DS Automobiles, Italia.