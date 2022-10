Cupra Leon, nuova variante di motore ed equipaggiamenti

Si rafforza l'offerta ibrida di Cupra Leon, con l'introduzione di nuove varianti di motore. Le novità riguardano in particolare l'arrivo del motore 1.5 Hybrid (mHEV) 150 CV (110kW) abbinato al cambio automatico DSG. Il sistema abbina il motore a combustione ad un alternatore che funziona anche da starter e una batteria agli ioni di litio a 48 V, con vantaggi in termini di efficienza dovuti alla possibilità di procedere a motore spento in alcune situazioni di guida (funzione eco-coasting), capacità di recuperare energia in frenata e supporto al motore con una leggera assistenza elettrica (funzione boost).

Queste funzioni del sistema ibrido si attivano automaticamente senza la necessità di interazione da parte del conducente. Oltre all'ampliamento della gamma motori di Cupra Leon, la casa catalana introduce anche nuovi livelli di equipaggiamenti, e prevedendo una dotazione di serie con il sistema infotainment con display touchscreen da 10", l'Adaptive Cruise Control (ACC) e il Light Assist. Sono di serie anche i fari full-LED con le funzioni indicatori di direzione posteriori dinamici e welcome ceremony.

Con la nuova motorizzazione, Cupra Leon include anche i cerchi in lega da 18" colore rame disponibili a richiesta.

Il sistema di fari Matrix LED, disponibili su richiesta per Cupra Leon 5 porte permette di regolare automaticamente l'illuminazione. Grazie ai fari LED e la luminosità automatica, è possibile guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza arrecare disturbo agli altri guidatori. Sono inoltre disponibili solo per Cupra Leon Hybrid due pacchetti che permettono di completare e personalizzare ulteriormente la ricca dotazione di serie della vettura. Cupra Leon 1.5 Hybrid è già ordinabile in Italia con un prezzo promozionato di 30.000 euro, oppure con la formula Cupra Way da 295 €/mese, con 5.900 euro di anticipo.