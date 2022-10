Cupra Leon, in arrivo la versione 1.5 Hybrid da 150 CV

L'offerta elettrificata di Cupra Leon si allarga con l'introduzione del motore 1.5 Hybrid da 150 Cv (110kW), in abbinamento al cambio automatico doppia frizione Dsg. Il propulsore è affiancato da un sistema mild hybrid 48 Volt, con un alternatore che funziona anche da starter e a una batteria agli ioni di litio che permette di viaggiare a motore spento per una manciata di km.

La dotazione di serie di Cupra Leon 1.5 Hybrid è stata arricchita con il sistema infotainment gestibile dal display touchscreen da 10", Adaptive Cruise Control e il Light Assist.

Di serie anche i fari full-Led con indicatori di direzione posteriori dinamici. All'interno dell'abitacolo sono presenti sedili sportivi in tessuto, mentre in opzione sono disponibili quelli avvolgenti rivestiti in pelle Petrol Blue o nera.

Cupra Leon Hybrid può essere personalizzata ulteriormente grazie a due pacchetti esclusivi: il Technology Pack ed il Design Pack Copper. Il primo prevede sistema di navigazione da 12", Safe & Driving Pack L, Vision Plus Pack, Connectivity Box (1.575 euro). Il Design Pack Copper invece comprende cerchi in lega copper Performance da 18", spoiler al tetto nero e pedaliera in alluminio scuro (1.000 euro). Cupra Leon 1.5 Hybrid è già ordinabile in Italia con un prezzo in promozione di 30.000 euro chiavi in mano (rispetto al prezzo di listino di 34.050 euro), oppure con la formula Cupra Way da 295 euro al mese con 5.900 euro di anticipo. Entro la fine dell'anno la gamma di Leon e di Leon Sportstourer verrà ulteriormente arricchita con nuove motorizzazioni.