Alpine A110 R, c'è anche edizione limitata Fernando Alonso

Una serie limitata a 32 esemplari e che punta tutto sulle prestazioni, quella dedicata alla nuova Alpine A110 R nella versione Fernando Alonso, che ha messo a disposizione esperienza e messa a punto della vettura. Il due volte Campione del Mondo di Formula 1 ha contribuito anche alla scelta dei colori, ovvero quelli del Blue Racing Mat, già visti sull'A522 di F1.



La combinazione dei colori esterni è stata rivisitata in collaborazione con Fernando Alonso appositamente per incrementare ulteriormente la sportività della A110 R. I cofani anteriore e posteriore in fibra di carbonio sono parzialmente verniciati, rispettivamente nelle tinte Blue Racing Mat e Deep Black della scocca, mentre sull'A110 R 'normale' mantengono il look 100% carbonio. Al posteriore, l'auto è più scura, con una grafica evidente con il posteriore nero, mentre i montanti dell'alettone in nero anodizzato. Le pinze dei freni sono arancioni, in omaggio ai colori di Fernando Alonso.

Rivisti anche altri dettagli, come i bordi grigi dei cerchi, la bandiera blu-arancione-gialla sui finestrini posteriori, che riprende i colori storici del pilota, oltre alla firma sottosmalto di Fernando Alonso, per celebrare la collaborazione unica e offrire una maggiore esclusività ai collezionisti.

L'A110 R, in generale, si distingue per l'intensivo lavoro di riduzione del peso, che ha permesso di portarla fino a 1.082 kg, ossia 34 kg in meno rispetto all'A110 S. Anche l'aerodinamica è stata rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110, poi, alcuni componenti come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisitati, diventando specifici per questa versione. Anche il telaio, che è stato oggetto di una messa a punto, anche in funzione della potenza dei 300 CV generati dal motore da 1,8 litri. La Nuova Alpine A110 R sarà disponibile agli ordini a partire da novembre 2022.