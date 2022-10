Ford Bronco, il Velociraptor da 500 CV è firmato Hennessey

Hennessey Performance ha da poco rivelato l'ultimo aggiornamento alla sua flotta di Ford Bronco.

Con un aumento di potenza di circa il 20 per cento rispetto al modello precedentemente preparato da Hennessey, il veicolo è stato chiamato Bronco Velociraptor 500 e , come suggerisce il nome, il SUV porta con se in dote ben 500 CV. Il precedente Bronco modificato dal preparatore, il Velociraptor 400 Bronco, aveva una potenza dichiarata di 411 CV e un V6 biturbo da 2,7 litri. Il nuovo arrivato, invece, monta un propulsore 3.0 litri twin-turbocharged V6, insieme a una serie di altre modifiche per consentire di raggiungere una potenza complessiva ancora maggiore, che però non produce la stessa coppia del precedente: 746 Nm contro i precedenti 746 Nm.

In entrambi i casi, però, la 'grinta' non manca di certo e i livelli sono superiori al Bronco V6 Standard con i suoi 330 CV e 563 Nm di coppia. Le prestazioni sono superiori anche del Ford Bronco Raptor (418 CV e 597 Nm) di coppia.

"I nostri clienti sono grandi fan della nuova Bronco - ha dichiarato John Hennessey, fondatore e CEO della società - ma fin dal primo giorno ci hanno chiesto più potenza e maggiori prestazioni. La versione Raptor è un grande miglioramento ma il motore ha ancora più potenziale. Il nostro team di ingegneri ha valorizzato la sua potenza per creare un SUV più potente." Il pacchetto di preparazione firmato Hennessey è valutato da 32.950 dollari.