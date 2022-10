Renault 4 ritorna a Salone Parigi come concept 4x4 elettrica

L' ottanovesima edizione del Mondial de l'Auto, più noto come Salone di Parigi, che si aprirà il prossimo 17 ottobre ha già una 'reginetta': l'edizione attualizzata ed elettrica dell'iconica Renault 4. La Casa della Losanga ha infatti confermato che svelerà "una nuova showcar che rende omaggio in chiave contemporanea all'iconica Renault 4.

Quello che verrà presentato nel corso di una conferenza stampa presieduta da Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault, sarà un concept in chiave fuoristrada che "a trent'anni dalla cessata produzione" ripropone "un'interpretazione moderna della R4, conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo".

Lo ha relizzato il team di Gilles Vidal, direttore del design di Renault, che ha rivisitato in chiave moderna un modello emblematico che ha lasciato il segno negli Anni '60, '70 e '80.

La showcar si rivolgerà anche alle giovani generazioni celebrando - come si nota dalle due immagini teaser diffuse, che mostrano un allestimento da gara - i 25 anni della competizione automobilistica solidale Raid 4L Trophy.

Creato nel 1997 da un'idea di Jean-Jacques Rey, ex partecipante della Parigi-Dakar e fondatore dell'agenzia Desertours che organizza viaggi avventura per i turisti, il Raid 4L Trophy ha visto crescere la sua importanza fino a contare su diverse migliaia di auto partecipanti, che hanno portato in Marocco giocattoli, materiale scolastico, tonnellate di cibo e importanti donazioni in denaro.