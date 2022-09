Lamborghini Urus S la nuova declinazione del Super Suv

Urus S, l'ultima erede della capostipite che ha definito il concetto di Super Suv nel segmento delle auto di lusso, offre una maggiore potenza abbinata a versatilità e design inediti. Il SUV sotto al cofano nasconde un V8 biturbo da 666 Cv (stessa potenza della Performante), un rapporto peso-potenza ottimizzato a 3,3 kg/Cv e 850 Nm di coppia. Anche l'accelerazione è stata incrementata: Urus S copre lo 0-100 km/h in 3"5 e lo 0-200 km/h in 12"5. Top speed 305 km/h. Frenata decisa, immediata: da 100 a 0 km/h bastano 33,7 m. Sound allo scarico più deciso ai bassi regimi e unico in ogni modalità di guida.



Il telaio di questo super Suv, abbinato a sospensioni pneumatiche adattive assicura il piacere di guida da vera sportiva. Maneggevole su strada nelle modalità: Strada, Sport Corsa ed EGO; risposta di coppia immediatamente disponibile ed un preciso controllo del corpo vettura mediante le specifiche tarature dedicate all' off-road: Terra, Neve e Sabbia.

Sfruttando la stessa calibrazione motore di Urus Performante, la S offre una reattività e prestazioni ottimali, quando necessario, accanto al piacere di una guida quotidiana all'insegna del comfort, garantito da una attenta calibrazione di tutti i sistemi del complesso sistema di autotelaio. Urus S introduce specifici e sofisticati perfezionamenti sul fronte del design che ne supportano il carattere sportivo e allo stesso tempo lussuoso. Significativo l'aumento delle opzioni di personalizzazione in termini di colori e finiture per cerchi, style package e dettagli interni ed esterni. Si può costruire una vettura taylor made che va dal discreto al massimo della sportività. Gli interni propongono un'offerta di colori e finiture completamente rinnovata. Nuovo l'allestimento Bicolore Sportivo con opzione Bicolore Sophisticated e il medesimo motivo di cuciture della Urus Performante. La connettività di Urus S include un sistema di navigazione di ultima generazione con numerose funzioni di sicurezza e servizi di controllo. Tramite la App Unica, da smartphone e smartwatch, anche la funzione chiave virtuale e parcheggio da remoto. Prezzi per l'Italia a partire da 192.651 euro.