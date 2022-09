Opel GSe, il futuro sportivo è anche elettrificato

Il futuro elettrificato e in chiave sportiva, per Opel porta la sigla GSe. Dopo l'annuncio del ritorno in scena del marchio GSe per i modelli sportivi ed elettrificati, la casa automobilistica di Rüsselsheim ha svelato le informazioni e le immagini relative ai nuovi modelli GSe, ovvero Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe, versioni plug-in hybrid della station wagon Opel Astra Sports Tourer e della 5 porte Opel Astra che puntano alla combinazione di comfort di guida e prestazioni di vertice, il tutto abbinato alla responsabilità ambientale.



"Le nuove Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe - ha dichiarato Florian Huettl, CEO Opel - sono le automobili ideali per lanciare il nostro nuovo marchio sportivo e sono perfettamente in linea con la strategia di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028". Con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di 360 Newton metri, le due Astra con la 'spina', rispetto alle gemelle Opel Astra, saranno ancora più agili e più precise in fatto di sterzo, sospensioni e freni, pensati per rispondere in modo immediato e diretto a qualsiasi comando del guidatore.

Il costruttore tedesco ha raggiunto una maneggevolezza orientata al conseguimento delle migliori prestazioni, equipaggiando la nuova Opel Astra GSe con un telaio dedicato, ribassato di 10 millimetri. La taratura sportiva dello sterzo è specifica per le GSe, mentre le molle e gli ammortizzatori a olio delle sospensioni anteriori e posteriori sono impostati specificamente per garantire una guida dinamica e un ottimo livello di comfort.

La nuova generazione di Opel Astra è anche il manifesto stilistico 'bold and pure' del marchio. Molti elementi di design delle GSe, a partire dai cerchi in lega da 18" ispirati dalla concept elettrica Opel Manta GSe, dal paraurti anteriore e dalla fascia e logo GSe sul portellone, non lasciano alcun dubbio sul carattere sportivo dell modello. Nell'abitacolo, le ambizioni sportive sono evidenziate dai sedili anteriori rivestiti di Alcantara, riservati esclusivamente alla GSe.

La sigla Opel GSe, in passato, era tradizionalmente l'abbreviazione di 'Grand Sport Einspritzung' (Iniezione Grand Sport) come sulla Opel Commodore GS/E e sulla Opel Monza GSE.

GSe diventa ora il nuovo marchio sportivo e top di gamma di Opel, e significa 'Grand Sport electric'.