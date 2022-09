Mercedes EQE SUV, evento di lancio fissato per il 16 ottobre

Mercedes presenterà a breve con un evento globale via web il nuovo modello EQE SUV, quarta declinazione - dopo EQE, EQS e EQS SUV - del programma basato sulla piattaforma 100% elettrica a skateboard EVA 1 (Electric Vehicle Architecture).

Progettata per consentire un'autonomia elettrica di oltre 700 km (WLTP) e per essere compatibile con potenze fino a 500 kW (670 Cv) EVA 1è stata introdotta con il modello EQS a cui sono seguiti EQE ed EQS SUV, a cui si aggiungerà dal 16 ottobre il nuovo EQE SUV. La scelta di questa insolita data (è domenica) va collegata al fatto che l’evento di svolgerà, per la parte ‘in presenza’, in una esclusiva location di Parigi, dove il 17 ottobre si aprirà l'edizione 2022 del Mondial de l’Automobile, il Salone internazionale che per altro non prevede la presenza come espositore di Mercedes.

Del nuovo EQE SUV è prevista anche una variante Mercedes-AMG che - in funzione di un approccio più sportivo, offrirà di serie elementi come l'asse posteriore sterzante, l'AMG Sound Experience e un design esclusivo dell’interno e dell’esterno.