Volkswagen ID.4 arriva la versione integrale

Trazione integrale e due motori elettrici per una potenza totale di 195 kW (265 CV): la Pro 4MOTION è la nuova versione in gamma della ID.4. "Con la ID.4 Pro 4MOTION andiamo incontro alle richieste e alle esigenze dei nostri clienti e arricchiamo la gamma, introducendo una ulteriore versione a trazione integrale", ha spiegato Silke Bagschik, responsabile della gamma MEB.

"La ID.4 Pro 4MOTION - ha aggiunto il manager - è una vettura elettrica multiuso, per l'impiego quotidiano e per il tempo libero, su strada e in fuoristrada leggero, perché è in grado di continuare a viaggiare anche dove finisce l'asfalto". Su ogni asse è collocato un motore elettrico; quello posteriore (150 kW, 204Cv) assicura la spinta motrice in tutte le situazioni, quello anteriore (80 kW, 109 Cv) interviene a supporto quando necessario. Il vantaggio di questa soluzione è rappresentato dalla capacità di far fronte istantaneamente alle situazioni di sovraccarico e dalle minime perdite di trascinamento durante le fasi di inattività.

Con la trazione integrale a due motori, tra gli assi non è presente alcun collegamento meccanico tramite albero cardanico, frizione o differenziale. Per questo motivo, il sistema funziona in modo estremamente rapido ed efficiente; inoltre, nell'abitacolo della ID.4 Pro 4Motion non è presente alcun tunnel centrale. Da 0 a 100 km/h in 6",9; velocità massima 180 km/h limitata elettronicamente. Nel ciclo WLTP (combinato), il modello ID.4 a trazione integrale consuma 17,0 kWh di energia per 100 chilometri. La batteria da 77 kWh e da 486 chilogrammi offre un'autonomia, dichiarata dalla Casa, fino a 513 chilometri (WLTP).

Costruita negli stabilimenti di Zwickau ed Emden, la gamma ID.4, realizzata su piattaforma MEB, si posiziona nel segmento dei Suv compatti. Lanciata sul mercato nella primavera del 2021 è stata venduta in 163.000 unità nel primo anno. Prezzi a partire da 57.600 euro.