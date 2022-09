Maserati Project24, procede operazione supercar 'track only'

Procede con il massimo impegno per rispettare gli step stabiliti e garantire l'eccellenza costruttiva e tecnoligica il programma della Maserati Project24 la nuova sportiva da pista derivata dalla MC20 che il Tridente produrrà in tiratura limitata di soli 62 esemplari. Maserati Project24, sottolinea un comunicato della Casa di Modena, sarà ancora più unica e personalizzabile, una vera fuoriserie delle Fuoriserie - il programma di personalizzazione del Tridente - del quale esprime le massime potenzialità.

Il progetto di un numero limitato di supersportive - ricorda Maserati - eleva le prestazione del Tridente alla massima espressione di esclusività e ogni vettura potrà essere unicamente diversa dalle altre. Partendo dalle specifiche di MC20, la nuova sportiva da pista diventa estrema e permetterà di raggiungere nell'impiego 'track only' nuovi livelli di adrenalina.

Alla base delle capacità della Project24 ci sono le caratteristiche che la Casa del Tridente aveva comunica nei mesi scorsi. Grazie ad un intervento ad hoc - che ha previsto tra l'altro nuove turbine - il motore V6 Nettuno ha visto salire la potenza di ben 110 Cv rispetto ad MC20, arrivando a quota 740.

La specifica costruzione della vettura, con carrozzeria in carbonio e fibre naturali oltre a numerose altre modifiche (tra cui i finestrini di Lexan) ha permesso di ottenere così un rapporto peso/potenza di 1,69 kg/Cv che è tra i migliori della categoria e che assieme agli altri contenuti tecnico.costruttivi, come il cambio sequenziale racing a sei rapporti e l'impianto frenante carboceramico Brembo per l'impiego in pista, sono la garanzia di prestazioni perfettamente in linea con la tradizione dei modelli da pista di Maserati.