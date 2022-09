Da MG versione a benzina del suv HS con 1.5 turbo da 162 Cv

Con un percorso inverso rispetto a quello seguito da molti costruttori europei, la MG ha annunciato l'ampliamento della gamma del proprio suv ibrido plug-in EHS con una versione alimentata a benzina. Già ordinabile in Italia, il nuovo HS, infatti, è equipaggiato con un propulsore a combustione interna GDI sovralimentato di 1.5 litri, accreditato di una potenza massima di 162 Cv e di una coppia di 250 Nm.



Il nuovo Suv del marchio inglese di proprietà cinese (Saic Motor), viene proposto sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con un automatico a doppia frizione a 7 velocità, esclusivamente abbinato a una trasmissione a due ruote motrici. Coperto da garanzia di 7 anni o 150.000 km, è in listino in due livelli di allestimento: Comfort (da 24.990 euro) e Luxury (da 27.790 euro). Immutati rispetto all'EHS stile e dimensioni: 4.574 mm di lunghezza, 1.876 mm di larghezza, 1.664 mm di altezza e 2.720 mm di passo.

"Gli MG Store - sottolinea l'importatore - con gli oltre 70 punti vendita su tutto il territorio nazionale, raggiungeranno quota 100 entro la fine del 2022. Per il periodo di lancio MG Motor Italy ha messo a punto una proposta speciale con un vantaggio cliente fino a 2.000 euro".