Volkswagen Polo, si rifà il 'trucco' ma solo per il Sudamerica

Volkswagen Polo si aggiornata ma solo per il Sud America. La compatta tedesca, è stata aggiornata, per adattarsi in particolare al mercato brasiliano e beneficia di una serie di aggiornamenti visivi, tecnologici e meccanici, mantenendo un livello di differenziazione rispetto alla sua rispettiva europea.

La Volkswagen Polo sudamericana si presenta con un frontale ridisegnato, piuttosto simile a quello del facelift europeo. Le differenze includono anche gli accenti cromati sulle prese d'aria del paraurti, la grafica LED standard sui fari e l'assenza della barra LED completa sulla griglia, sostituita da una striscia cromata come negli allestimenti minori del modello europeo.



In generale, la linea seguita per la Volkswagen Polo aggiornata per il Brasile, è stata quella della semplificazione dello stile. Il profilo dell'auto è uguale ma la parte posteriore presenta due fanali diversi, che però mantengono la forma esterna della Polo di sesta generazione, a differenza del restyling europeo che presenta elementi disposti orizzontalmente ispirati ad altri modelli della gamma VW, come la T-Roc e la Golf.

Il paraurti posteriore è stato ridisegnato per il modello sudamericano, con un nuovo inserto in stile diffusore, con tubi di scarico nascosti. Infine, sono stati inseriti in gamma i nuovi colori esterni, tra i quali il Vermelho Sunset.

All'interno spicca un nuovo volante, un quadro strumenti digitale da 8 o 10,25 pollici (a seconda dell'allestimento), un touchscreen per l'infotainment fino a 10 pollici, nuovi sedili anteriori più sportivi e un sistema di ricarica wireless alla base della console centrale, sotto le doppie porte USB.