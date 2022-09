Mercedes-Benz V300d, con kit Vath la classe è anche sportiva

Se i modelli Mercedes-Benz Classe V escono dalla fabbrica già ben equipaggiati, il preparatore tedesco Vath non ha rinunciato a creare una sua versione ancora più accessoriata di un V300d. I lavori per il particolare modello, rifinito con una tonalità di verniciatura definita Selenite Grey, è iniziato con il montaggio di ammortizzatori che ne hanno abbassato l'altezza di marcia di 30 mm, conferendo al van un aspetto molto più sportivo.

A completare il lavoro sull'assetto del veicolo ci pensano i nuovi cerchi a marchio Vath, 'vestiti' con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Oltre alla nuova pedana, Vath ha sviluppato anche un sistema di scarico sportivo in acciaio inox, che viene fornito completo di tubi di scarico lucidati e rende il suono Mercedes-Benz molto più d'impatto. Il preparatore ha comunicato anche di poter mettere mano al motore, nel caso i clienti volessero uno 'sprint' aggiuntivo per il loro van.

Sul fronte dei costi previsti per il kit, gli ammortizzatori ribassati e sviluppati per la Classe V hanno un prezzo di 540 euro, mentre il pacchetto composto da cerchi e pneumatici costa 2,980 euro. Per le pedane serviranno invece 525 euro in più, così come per l'impianto di scarico in acciaio lucidato che ha un costo di 1,890 euro.