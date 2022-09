Volkswagen Usa ferma Arteon, arriva ammiraglia elettrica

Volkswagen of America, che è la filiale della Casa di Wolfsburg che opera negli Stati Uniti, avrebbe deciso di eliminare dal proprio portfolio la berlina di fascia alta Arteon che non ha avuto assolutamente il successo atteso in quel mercato (con poco più di 7.000 esemplari venduti dal 2017 fino ad oggi).

Lo riferisce un rapporto dell'autorevole Automotive News, che svela che sarebbe stato deciso un programma - destinato a mantenere una berlina di punta nella gamma Volkswagen per gli Usa - che prevede il lancio nel 2024 come successore di Arteon del modello di serie, completamente elettrico, che deriverà dal concept ID.Aero.

Questa berlina di dimensioni medio-grandi (come Arteon) diventerà il modello di punta della gamma ID e sarà offerto a livello globale in Europa, in Cina e in Nord America. La produzione verrà avviata nel corso del 2023 e permetterà alla Casa di Wolfsburg di estendere a tre modelli - dopo ID.4 e ID.Buzz - l'offerta 100% elettrica negli Usa. La futura berlina derivata dal concept ID.Aero avrà un prezzo di circa 50mila dollari e verrà proposta con batteria da 77 kWh.