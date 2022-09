IAA Transportation, Maxus Gruppo SAIC lancia nuovo Mifa 9

Al suo debutto all'IAA Transportation 2022 di Hannover, Maxus, il marchio del gruppo SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) specializzato in veicoli commerciali elettrici, presenta in prima europea il nuovo Mifa 9, un mpv a 7 posti effettivi puramente elettrico.

"Per Maxus si tratta della prima presenza all'IAA Transportation di Hannover - ha dichiarato Jack Zhu, direttore generale SAIC per la regione Europa - che è la fiera leader per i trasporti, i veicoli commerciali e la logistica. Nella nuova formula, si concentra sull'innovazione e sulla neutralità climatica della filiera logistica e riteniamo si tratti di un tema importante al quale Mxus può contribuire".

Jack Zhu ha proseguito ribadendo che "per il debutto del nostro brand all'IAA Transportation, abbiamo messo sotto i riflettori la nostra gamma di veicoli elettrici in continua evoluzione: tutti i modelli presentati sono a zero emissioni. Il nostro è uno dei marchi di veicoli commerciali elettrici più innovativi e all'avanguardia presenti in Europa in questo momento e desideriamo consolidare il nostro ruolo di primo piano nel Vecchio Continente presidiando le maggiori fiere di settore". SAIC Maxus è attualmente disponibile in 73 Paesi e regioni a livello globale. Gli oltre 400 concessionari attivi oggi in tutta Europa hanno reso possibile l'espansione di Maxus nel mercato. In Italia è distribuito dal Gruppo Koelliker. A livello globale sono state sfiorate lo scorso anno 183.000 unità e nel mercato europeo, quest'anno Maxus ha ricevuto oltre 10.000 ordini di veicoli elettrici, un risultato che ne fa uno dei marchi di e-LCV più popolari in Europa.

"Diventare importatori e distributori in Italia di un brand all'avanguardia come Maxus si è rivelata per noi una scelta lungimirante. Fin dallo scorso anno quando abbiamo introdotto i van elettrici eDeliver 3 e 9 sul mercato, il riscontro è stato immediato - ha dichiarato Marco Saltalamacchia, executive vice president & Ceo del Gruppo Koelliker - Un successo annunciato, complice una logistica che oggi più che mai trova nei veicoli professional a zero emissioni la perfetta risposta alle nuove esigenze di mobilità. L'arrivo dei nuovi mezzi della gamma Maxus arricchirà ulteriormente il nostro portafoglio prodotti e ci consentirà di continuare a promuovere soluzioni ecosostenibili e intelligenti sia nel segmento passenger cars sia in quello del trasporto merci".

Accanto ai noti e-LCV del marchio - eDeliver 3 anche nella nuova versione Chassis Cab a passo lungo, eDeliver 9 e il pick-up elettrico T90 EV - e all'ultimo progetto SAIC il Maxus Electric Light Truck, lo stand all'IAA Transportation ha accolto il Multi Purpose Vehicle Mifa 9 da 5,27 metri di lunghezza che offre una configurazione a sette posti veri e offre un'autonomia fino a 595 km (WLTP urbano) con una singola carica.

Dotato di motore da 180 kW (242 Cv) con coppia massima di 350 Nm, Mifa 9 propone portellone posteriore automatico, porte scorrevoli laterali elettriche, freno di stazionamento elettronico, radar anteriore e posteriore e telecamera a 360°, carica smartphone a induzione, controllo intelligente dei fari e guida autonoma di livello 2.