DS 9 E-Tense 250 Rivoli Plus, la storia incontra il progresso

Contrariamente a quanto accade con altri modelli premium, in cui la denominazione comporta l'uso di numeri e di poche lettere, nella DS 9 E-Tense 250 Rivoli Plus - l'ammiraglia del brand francese di Stellantis - la 'densità' di informazioni contenute nel nome è altissima, davvero unica.

Cominciamo dalla marca DS che nasce dalla notorietà 'planetaria' della celebre gamma di innovative berline Citroen disegnate a metà degli Anni '50 da Flaminio Bertoni e che nel tempo sono diventate il manifesto del brand, tanto da essere chiamate 'déesse' cioè divinità. E che nel 2014 è diventata appunto un brand indipendente prima di PSA e poi di Stellantis La sigla E-Tense, che compare con una grafica molto particolare all'esterno di questa elegante berlina, rimanda invece alla elettrificazione high tech del sistema propulsivo che nasce dalle importanti esperienze maturate a partire dal 2015 nell'ambito delle competizioni elettriche (DS ha vinto quattro titoli team e piloti nelle ultime stagioni di Formula E) proprio con la tecnologia E-Tense.



Più che comprensibile, poi, la scelta del nome Rivoli per identificare un livello di finitura (nel caso dell'auto oggetto del nostro test è addirittura Plus) più lussuoso ed esclusivo.

Rue de Rivoli, nel cuore di Parigi, è una delle strade più celebri in quanto legata al mondo della moda e in generale della raffinatezza tipicamente francese.

Tornando alla denominazione di questa 'ammiraglia' è facile collegare il numero 250 alla potenza erogata dal sistema propulsivo ibrido plug-in, che comprende un motore benzina PureTech a 4 cilindri da 200 Cv e un'unità elettrica da 80 kW (110 Cv), il tutto asservito da una nuova batteria da 15,6 kWh.

Come è stato possibile verificare in un completo test su strade d'ogni tipo e nelle più diverse condizioni di traffico, questa nuova combinazione Phev rende ora possibile percorrere in modalità 100% elettrica lunghe percorrenze, avvicinando i valori di omologazione (fino a 70 chilometri secondo il ciclo urbano WLTP o 61 chilometri secondo il ciclo combinato WLTP).

Il risultato è che DS 9 E-Tense 250 Rivoli Plus - se si ha l'attenzione a mantenere sempre carica la batteria offre per una elevata percentuale delle percorrenze quotidiane i vantaggi della modalità 100% elettrica. Va ricordato al riguardo che è presente di serie di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW che consente la ricarica completa in meno di 2 ore e mezzo e permette quindi di sfruttare la grande efficienza del sistema Phev. Se consideriamo i soli dati di omologazione l'auto - pur essendo lunga 4,93 metri e pesante 1.839 kg - si comporta come uno scooter, con un consumo WLTP di 1,1 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 26 g/km.

Nella realtà le cose cambiano ma dimostrano che unendo la tecnologia E-Tense ad una diversa strategia di guida (ad esempio evitando il più possibile di sfruttare l'abbondante coppia, 360 Nm) e ad un comportamento da consapevole proprietario di un ibrido plug-in (quindi collegando il più spesso possibile l'auto alla presa elettrica) non è difficile realizzare percorrenze medie dell'ordine dei 15-16 km/litro.

Inutile sottolineare che pur possedendo un gruppo propulsore brillante, il meglio si ottiene dalla DS 9 E-Tense 250 Rivoli Plus guidandola in modalità (mentale e non prevista invece nel controllo della dinamica) 'chauffeur', cioè con dolcezza e garbo per esaltare l silenziosità di marcia, la comodità dell'abitacolo - anche dietro - e il confort dei sedili. Non bisogna essere esperti di moda o dei brand di lusso francesi per apprezzare ciò che questa DS 9 offre di serie, a fronte di un prezzo di 61.700 euro. I sedili in pelle Nappa sono riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio, la plancia è in Alcantara ed i dettagli in metallo sono realizzati con lavorazione 'guilloché', cioè con disegni ripetitivi come nell'alta orologieri o nelle penne stilografiche più costose. Spicca nella zona posteriore dell'abitacolo il bracciolo Lounge anch'esso realizzato in pelle Nappa, e dotato di un contenitore dotato di doppia presa USB e comandi per attivare le funzioni di massaggio anche per quei sedili.

Per DS 9 Rivoli Plus i tappezzieri hanno creato l'impuntura Point Perle che ricrea la forma di una perla valorizzando così le pelli e gli interni e sottolineando il legame con le tecniche dell'alta moda. No stupisce, anche se non si può fare a meno di osservarlo al centro della plancia, l'orologio 180 progettato in collaborazione con BRM Chronographes. Combina l'aspetto analogico e il design elegante, con la funzionalità che lo imposta automaticamente in base al fuso e all'ora legale.

Dei molti Adas presenti si apprezzano particolarmente il DS Park Pilot - che è in grado di rilevare uno spazio di parcheggio adatto alla sosta passando a una velocità non superiore a 30 km/h, gestendo poi la manovra - e il sistema DS Active Scan Suspension che agisce su ogni singola ruota in base alle imperfezioni stradali scansionate in tempo reale da una telecamera e da più sensori. A seconda delle informazioni ricevute, l'auto ottimizza le sospensioni rendendole più rigide o morbide, per offrire un confort davvero degno delle antenate.