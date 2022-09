Suzuki S-Cross 1.5 hybrid AT AWD, comfort e versatilità

Nella nuova versione full hybrid da 140V, la Suzuki S-Cross evidenzia comfort e grande versatilità di utilizzo, specie nella variante dotata di trazione integrale.

Caratteristiche emerse con evidenza durante un test drive effettuato tra le colline veronesi che dalla Valpolicella portano a Valeggio sul Mincio.



Capace di veleggiare a motore spento per lunghi tratti e di percorrere sino a un paio di chilometri in modalità elettrica (dosando a dovere il pedale dell'acceleratore), la crossover nipponica ha sfoggiato insospettabili doti da arrampicatrice sugli sterrati che circondano i vigneti dove si produce il celebre Amarone. Equipaggiata con tre batterie, tra cui una agli ioni di litio da 840 Wh, prevede un motore elettrico (MGU) che fornisce una potenza aggiuntiva al veicolo di 24,6 Kw e ricarica la batteria da 140 V. Un riduttore, invece, permette di incrementare la coppia motrice trasferita all'albero di trasmissione per 152 Nm e un secondo motore elettrico (ISG) funge da starter e ricarica una delle due batterie a 12 V. Il tutto, in combinazione con il nuovo 1.5 a benzina, garantisce reattività, anche in off-road, e una potenza massima totale di 115 Cv.

Con il selettore di trazione su 'lock' e il cambio automatico impostato su manuale, infatti, la S-Corss 1.5 sale su pendii sconnessi e ripidi più consoni a un trattore che a una Suv con look da città. Su strada, invece, si lascia piacevolmente guidare in relax, grazie al buon funzionamento del cambio automatico a 6 rapporti (previsto di serie) e ai numerosi sistemi di sicurezza. Questi, in caso di distrazione del guidatore, risultano pronti a rallentarla o a frenarla fino a fermarla e le fanno seguire la corsia di marcia senza pericolose invasioni oltre la riga continua.

La nuova S-Cross Hybrid 1.5 AT è proposta nell'unico allestimento Starview, particolarmente ricco: oltre all'infotainment con schermo in plancia a sfioramento da 9" pollici e Apple Car-play è standard, tra l'altro, il tetto apribile panoramico.

L'ultima arrivata che si affianca in listino all'ibrida leggera 1.4, può essere ordinata sia a due ruote motrici (32.890 euro, chiavi in mano), sia a trazione integrale (35.590 euro).

Proprio la 4wd, per la versatilità d'impiego, evidenzia al meglio le qualità di una vettura che ha nella completezza dei contenuti uno dei punti di forza e che porta al debutto l'app Suzuki Connect per la gestione a distanza del veicolo (localizzazione auto, controllo consumi, notifiche fari accesi, ecc.). Con la promozione di lancio di 2.500 euro di sconto, previsto in caso di permuta di un usato o di una rottamazione, la 1.5 Hybrid diventa estremamente interessante anche per il portafogli.