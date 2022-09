Subaru Crosstrek: svelata la terza generzione del Crossover

La terza generazione di Subaru Crosstrek è stata presentata in Giappone. Il nome è inedito, mentre carrozzeria, motore e tecnologia rappresentano un'evoluzione rispetto alla seconda generazione della Subaru XV.

In Europa non arriverà prima del 2023.

Sul piano stilistico la Crosstrek cambia soprattutto nel frontale, rinnovato con una nuova calandra dallo sviluppo tridimensionale che separa i nuovi gruppi ottici a Led, al taglio più sottile. I paraurti presentano le protezioni d'ordinanza dei crossover, in tinta nera, come i passaruota dalle dimensioni più generose rispetto al passato. Sul retro, i nuovi proiettori richiamano lo stile visto su Outback, così come il paraurti ridisegnato. Gli interni guadagnano il nuovo display dell'infotainment da 11.9" del sistema d'infotainment, la cui gestione passa per un numero ridotto di tasti fisici sulla plancia.

Il nuovo Crosstrek sarà disponibile con motore ibrido e-Boxer da 2,0 litri sempre abbinato ad un cambio a variazione continua.

Non sono stati resi noti i valori del 4 cilindri boxer, quindi se sia in grado di erogare una potenza maggiore rispetto ai 154 Cv e 194 Nm di coppia attuali. Confermato lo schema classico di Subaru che prevede il motore e-boxer affiancato dalla trasmissione Cvt e abbinato alla trazione integrale permanente simmetrica. Un altro fiore all'occhiello della tecnologia Subaru è la sicurezza: la nuova Crosstrek potrà contare sull'ultima evoluzione del pacchetto di assistenza alla guida EyeSight, integrato con una telecamera a 360 gradi, una grandangolo, luci direzionali a Led ed una frenata d'emergenza migliorata.