Mercedes GLA, Colour Collection strizza l'occhio alla moda

I colori della stagione autunno inverno li detta Mercedes, con la nuova GLA Colour Collection.

Rosé Gold, Blue Denim e Rosso Patagonia Manufaktur sono infatti i tre colori che caratterizzano la capsule collection dedicata al modello della casa della Stella, che punta questa volta su tonalità nuove e distintive, abbinate ad interni altrettanto esclusivi. La 'limited edition' strizza l'occhio al mondo della moda, con la sua proposta di eleganza.



"Con la nostra prima Colour Collection dedicata a GLA - ha dichiarato Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia- abbiamo voluto dare un segnale di discontinuità, proponendo colori nuovi per uscire dal tradizionale schema bianco-nero-grigio. Soprattutto nei marchi del lusso, infatti, la scelta cromatica è sempre più un elemento distintivo. Un valore che i nostri clienti ricercano quando si rivolgono, ad esempio, al mondo della moda nella scelta di un capo di abbigliamento, o a quello dell'alta gioielleria, quando acquistano un orologio".

Le tre differenti livree regalano, insieme a tre distinti allestimenti per gli interni, caratteri altrettanto diversi e identificativi. Il pantone Rosé Gold rimanda ad un'immagine raffinata e tecnologica, riprendendo il linguaggio cromatico della gamma full electric della Stella. Dettagli come gli interni in pelle nera e i cerchi AMG da 20" le donano poi sportività. Il Blue Denim rappresenta la rivisitazione moderna e dinamica di un classico, sottolineata da interni in pelle marrone e i cerchi AMG da 20" multirazze. Punta invece dritto ad una decisa sportività il Rosso Patagonia Manufaktur, con cerchi in lega AMG da 20" multirazze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio.

Tutte le versioni della Colour Collection sono sviluppate su base Premium e includono il Pacchetto Tech, lo schermo centrale da 10,25", le luci ambient a 64 colori, il supporto lombare e lo smartphone integration. Tre le motorizzazioni disponibili: GLA 200 d Automatic, GLA 200 d Automatic 4MATIC e GLA 250 e Plug-in Hybrid.