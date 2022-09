Jeep Willys 4xe, 4x4 nuda e cruda ripropone un brand storico

Con una mossa a sorpresa Jeep ha riportato in vita il brand storico Willys (quello del modello militare da cui origina tutta la sua storia) legandolo ad una versione 'nuda e cruda' della Wrangler 4xe, che attualmente è il modello ibrido plug-in più venduto in America. Lo ha fatto in occasione dell'edizione 2022 del Salone di Detroit, aggiungendo così un importante elemento alla sua gamma elettrificata, con il segnale forte rappresentato dal riposizionamento del listino Wrangler.



Willys 4xe introduce un nuovo prezzo di entrata per la gamma 4xe, con un listino consigliato di 53.995 dollari contro i precedenti 54.595. Negli Stati Uniti gli ordini per la Willys 4xe 2023 sono già partiti e le consegne sono previste in quel mercato per il quarto trimestre dell'anno.

Caratterizzata da spunti retrò nell'estetica - come la scritta verniciata sul cofano - Jeep Wrangler Willys 4xe propone però il massimo della modernità la tecnologia avanzata da 375 Cv combinata con il sistema 4WD permanente Selec-Trac con rapporto 2,72:1 e assali Dana 44 per impieghi gravosi.

L'assetto speciale (quasi 26 cm liberi da terra) e i pneumatici per terreni fangosi LT255/75R17C permettono una capacità di guado di ben 76 cm.

Per Willys 4xe è disponibile come optional il pacchetto Sun and Screen, che comprende l'esclusivo Sky One-Touch Power-Top e l'Uconnect 4C NAV con touchscreen da 8,4 pollici. Parlando al Salone di Detroit Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep North America, ha ribadito che "i clienti di Jeep Wrangler 4xe che cercano la combinazione definitiva tra capacità in off-road ed elettrificazione, con un tocco vintage, possono ora averla nella versione Willys 4xe". Va ricordato che la marca Willys - fondata nel 1908 da John North Willys - è legata al modello MB che vinse la fornitura della prima Jeep 80 anni fa. Nel 1953 l'azienda Willys venne acquistata dalla Kaiser (poi rinominata Kaiser-Jeep( e di nuovo nel 1970 il marchio è stato comprato dalla American Motor Company. L'ultimo passaggio nel 1987 al gruppo Chysrler per poi entrare in FCA e più recentemente in Stellantis.