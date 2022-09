Peugeot e-308: dopo l'ibrida arriva l'elettrica, anche SW

La mobilità elettrica europea incassa la mossa a sorpresa del gruppo Stellantis, che gioca d'anticipo sulla concorrenza annunciando la disponibilità della Peugeot 308 anche con motorizzazione a zero emissioni, a partire dal 2023.

Sarà destinata alle varianti a cinque porte e Station Wagon.

Proprio la Peugeot 308 SW sarà la prima familiare 100% elettrica di un costruttore europeo. L'arricchimento della gamma è stato reso possibile dall'evoluzione della piattaforma EMP2 di Stellantis, in grado di ospitare unità 100% elettriche in aggiunta alle configurazioni ibride. Le prime, con una potenza di156 CV con 260 Nm di coppia, sono alimentate da una batteria da 54 kWh per un'autonomia di oltre 400 km. Il caricabatterie trifase è di serie e ha una potenza di 11 kW. Esteticamente si distinguono dalle varianti termiche per alcuni dettagli del frontale, oltre ai nuovi cerchi in lega da 18 pollici sviluppati per minimizzare la resistenza aerodinamica. Disponibili negli allestimenti Allure e GT, gli interni di e-308 ed e-308 SW sfoggiano l'i-Cockpit di ultima generazione, sempre con il piccolo volante in posizione ribassata abbinato al quadro strumenti 3D, al touchscreen centrale da 10 pollici e all'Head-up digital display. Completa anche la dotazione di sistemi di assistenza alla guida, con Adaptive Cruise Control con funzione Stop and Go, Active Blind Corner Assist per il monitoraggio dell'angolo cieco e Rear Traffic Alert che segnala la presenza di traffico posteriore e di ostacoli in retromarcia.

I prezzi di Peugeot e-308, cinque porte e SW, verranno comunicati nelle prossime settimane.