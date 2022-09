Ford Mustang, nuova versione tra design prestazioni

Un nuovo motore V8, novità digitali e uno stile 'spigoloso' per la nuova Mustang presentata da Ford e che ha come obiettivo quello di essere la Mustang più divertente da guidare in tutta la storia dell'iconica pony car.

"Investire nella nuova generazione di Mustang - ha dichiarato Jim Farley, CEO di Ford Motor Company - in un momento in cui molti dei nostri concorrenti stanno abbandonando il settore dei veicoli a combustione interna, la dice lunga sui nostri piani.

Ford sta accelerando il piano di crescita per i veicoli a motorizzazione termica, implementando la tecnologia connessa e opzioni ibride per i nostri modelli più noti e profittevoli".



Le nuove versioni coupé e cabrio portano Mustang a nuovi livelli, con hardware, software e tuning aggiornati, oltre a un nuovo motore V8 da 5,0 litri di quarta generazione che offre risposta e prestazioni ancora più elevati. "Questa è la Mustang più atletica e sicura da guidare - ha dichiarato Ed Krenz, Chief Engineer di Mustang - e, sia con cambio manuale sia automatico, grazie alle modalità di guida combinate con le regolazioni digitali del motore, delle sospensioni e dello sterzo, siamo ora in grado di offrire ai conducenti prestazioni massime ovunque, in strada e in pista".

Mustang GT è dotata di un nuovo sistema di aspirazione a doppio ingresso con doppio corpo farfallato, che riduce al minimo le perdite e consente portate più elevate. Fino a sei, invece, sono le modalità di guida interattive e personalizzabili ottimizzano le prestazioni in diverse condizioni di guida: Normal, Sport, Slippery, Drag, Track 2, oltre a un'impostazione personalizzabile con più profili disponibili, progettati in base alle preferenze dei singoli conducenti.

Per la GT è possibile scegliere tra il cambio automatico Ford a 10 rapporti e il cambio manuale a sei rapporti. Il Performance Pack di serie comprende cerchi in lega da 19 pollici, un differenziale sportivo a slittamento limitato per una maggiore trazione, freni Brembo da 19 pollici e uno scarico a valvole attive che emette un suono del motore regolabile in base allo scenario di guida. Le sospensioni attive MagneRide 3, disponibili come optional, monitorano anche le condizioni mille volte al secondo e utilizzano un fluido controllato elettronicamente per adeguare la resistenza allo smorzamento alle condizioni della strada.

"Conoscevamo i gusti dei clienti - ha dichiarato Ricardo Garcia, Ford Interior Design Manager - e abbiamo progettato la Mustang più digitale di sempre, mantenendo un'impostazione in grado di garantire la massima esperienza di guida per il conducente. Ricerche condotte tra i Millenials, i Gen-Z e i guidatori tradizionali di Mustang hanno confermato che la scelta di eliminare alcuni pulsanti fisici, come quelli della radio e del controllo del clima, e la loro integrazione in un display digitale, è stata molto apprezzata".

Al fianco della nuova Mustang GT debutta anche la nuova Mustang Dark Horse, il risultato dell'innovazione e dell'impegno del brand nel motorsport e massima espressione delle performance. Il cuore della nuova Mustang Dark Horse è una versione potenziata del motore V8 di quarta generazione, dotato di nuovi alberi a camme e di una specifica calibrazione Dark Horse.