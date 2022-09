DS 7 E-Tense 4x4 360, nuova serie con il plug-in più potente

Andrea Silvuni

Anche la nuova edizione del premium suv DS 7 - al debutto nei prossimi giorni con un listino che parte dai 42.000 euro della Bastille BlueHDi 130 Automatica - dimostra l'importanza di questa proposta nell'ambito dell'offerta 'alto di gamma' del brand francese di Stellantis.

DS 7 è davvero un modello che sembra essere tagliato su misura, come la migliore moda parigina, per la sua clientela, capace di apprezzare un suv che tra le migliori alternative alle classiche scelte Made in Germany. Tanto che nel primo semestre del 2022 la precedente edizione di DS 7 ha realizzato il 40% delle vendite all'interno del brand, cioè la quota più alta.

Molte le novità che debuttano con questa edizione, tra cui un riuscito rifacimento del frontale che evidenzia il savoir-faire francese nel campo del lusso. Ora DS 7 mostra con orgoglio un 'muso' completamente nuovo, che si distingue per le linee più nette e per lavorazioni specifiche che hanno spostato ancora più in alto l'asticella in termini di qualità e solidità.

Spicca una firma luminosa ancora più espressiva grazie alla combinazione dei nuovi fari DS Pixel Led Vision 3.0, più sottili e le luci diurne DS Light Veil, una vera novità mondiale.

Ispirate al lavoro svolto su DS X E-Tense e DS Aero Sport Lounge propongono una luminosità che sembra attraversare il colore della carrozzeria. Il sistema Light Veil è composto da una luce di marcia diurna e da quattro elementi luminosi verticali costituiti da 33 Led.

A sua volta DS Pixel Led Vision 3.0 introduce una nuova tecnologia che ottimizza l'emissione luminosa, pur mantenendo i 3 moduli separati presenti su tutta la gamma. La funzione Pixel offre un flusso luminoso più potente e regolare, con una portata aumentata fino a 380 metri (abbaglianti). A meno di 50 km/h, l'ampiezza del fascio luminoso arriva a 65 metri. Riuscito anche l'intervento sulle DS Wings, che sono state ridisegnate con un'ampia gamma di colori a seconda del modello.

La griglia - con un bordo completamente ridisegnato - è più ampia e arricchita da sottili riflessi a punta di diamante.

La coda di DS 7 evidenzia nuovi fari posteriori a Led con effetto vortice, con scaglie più sottili- Questa firma luminosa si accorda perfettamente con le modifiche al portellone e al logo (rielaborati con linee più affilate) e con la novità della scritta DS Automobiles che allarga visivamente il pannello posteriore. Inedite anche le ruote, tra cui le Edinburgh e Silverstone da 19 pollici e le Brooklyn da 21 specifiche della versione DS 7 E-Tense 4x4 360.

In abitacolo si apprezza il nuovo sistema di infotainment che include ora il DS Iris System che introduce un'interfaccia totalmente rielaborata, configurabile, reattiva e fluida, supportata dal riconoscimento vocale naturale. Molto funzionale il menu composto da widget che permette di accedere alla funzione (ad esempio il clima, la navigazione o l'audio) con un unico movimento.

Nella guida, se il suv DS 7 ne è equipaggiato, si ha modo di valutare positivamente anche il sistema DS Active Scan Suspension che regola in tempo reale ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata, rilevate da una telecamera. L'azienda ricorda anche la presenza del sistema DS Night Vision con telecamera a infrarossi che sorveglia di notte la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali ad una distanza massima di 100 metri.

Nelle prove della DS 7, che si sono svolte in Costa Azzurra durante le ore diurne, non è stato possibile valutare questo sistema.

Facile invece il giudizio per il debutto della tecnologia E-Tense - ibrida plug-in - che trae origine dalle esperienze in Formula E, che aggiunge alle già apprezzate versioni da 225 Cv e due ruote motrici e 300 Cv a quattro ruote motrici, una variante super-performante da 360 Cv a quattro ruote motrici. La gamma comprende comunque anche una versione (ancora molto richiesta) BlueHDi a gasolio da 130 Cv. che è quella d'ingresso, mentre la DS 7 E-Tense 4x4 360 è proposta in allestimento Premiere a 74.100 euro Sulla viabilità normale - come abbiamo trovato nell'entroterra di Cannes - e in autostrada il massimo delle soddisfazioni si ottiene con DS 7 E-Tense 4x4 360, la più potente. Si può anche sfruttanre la modalità trazione integrale - con la spinta dal retrotreno - anche per ottenere accelerazioni più brucianti pur viaggiando su strade con normale aderenza.

Il motore a benzina eroga infatti 200 Cv e assieme ai due gruppi elettrici (rispettivamente da 110 e 113 Cv, arriva ad una potenza di sistema di 360 Cv. Un valore che offre, in funzione del peso di 1.885 kg, un rapporto peso/potenza di riferimento nel segmento delle ibride plug-in.

Ciò si traduce in un'accelerazione 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, a fronte di emissioni di CO2 omologate WLTP di 40 g/km e un consumo (sempre WLTP) di 1,8 litri/100 km. Sfruttando le modalità di guida, la batteria da 14,2 kWh di DS 7 E-Tense 4x4 360 permette anche di viaggiare in 100% elettrico per 55 km.