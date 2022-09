Chrysler 300 C edizione 'finale' 2000 unità motore V8 485 Cv

Passerella finale al Salone di Detroit per una vera leggenda della marca Chrysler, la 300 presentata la prima volta nel 1955 e da allora diventata - nel susseguirsi delle generazioni - sinonimo stesso di berlina premium con connotazione sportiva. Ora l'azienda comunica la fine della produzione, contestualmente all'uscita dai listini del model year 2023.

Per celebrare i quasi 70 anni di storia della Chrysler 300 (che per un periodo di tempo venne prodotta in Usa con badge Lancia diventando l'ultima Thema mai venduta, il brand Usa di Stellantis lancia una serie speciale 'finale' di 2000 unità, tutte equipaggiate con il solo motore Hemi da 6,4 litri e 485 Cv di potenza. Il V8 è abbinato a una trasmissione TorqueFlite a otto velocità che ottimizza il risparmio di carburante offrendo al contempo le massime prestazioni con turni di 160 millisecondi Questa speciale Chrysler 300C raggiunge da fermo i 100 km/h in soli 4,3 secondi e copre la classica gara di accelerazione per dragster sul quarto di miglio in 12,4 secondi.

Ulteriori caratteristiche di questa serie speciale includono i freni Brembo a quattro pistoncini rossi, il differenziale a slittamento limitato, le sospensioni con smorzamento attivo, il sistema di scarico attivo e i terminali di scarico arrotondati neri. Tre i colori di carrozzeria previsti: Gloss Black, Velvet Red e Bright White.

Presenti anche una nuova versione tricolore del badge 300C (sulla griglia e sul cofano posteriore), i sedili anteriori in pelle Laguna nera con logo 300C in rilievo e cuciture argentate oltre diversi accenti in fibra di carbonio. All'interno 300C è dotata di funzionalità premium, tra cui sistema audio Harman Kardon a 19 altoparlanti, assistenza alla frenata avanzata, avviso di deviazione dalla corsia Plus, avviso di collisione Plus e altro ancora.