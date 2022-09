MG4 Electric, ecco la hatchback compatta 100% elettrica

- MG Motor lancia la hatchback compatta, MG4 Electric 100% elettrica. Dimensioni compatte e design avveniristico, assieme a quello che viene assicurato come un "eccellente comportamento su strada unito all'elevata efficienza elettrica e ai sistemi innovativi di assistenza alla guida" hanno l'obiettivo di fare di questa vettura un'auto estremamente fruibile.

A fronte dei suoi 4.287 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e appena 1.504 mm di altezza, la hatchback ha un passo di 2.705 mm che assicura un generoso spazio interno. Il vano bagagli accoglie tra i 350 e i 1.165 litri di carico.

Peculiare il design, che disegna l'anteriore con fari e indicatori di direzione verticali, enfatizzato da 28 LED che formano sei strisce verticali in fibra ottica. I fendinebbia e gli anabbaglianti sono combinati in un tris con gli indicatori di direzione a LED. La convergenza di queste linee continua nel posteriore, caratterizzato dal design dei gruppi ottici a LED posti all'estremità della carrozzeria, dove una striscia luminosa posteriore si allunga per l'intera larghezza. La doppia tonalità del tetto e il suo sviluppo posteriore in uno spoiler a doppia ala contribuiscono ad un prolungamento ottico della linea della vettura, per caratteristiche aerodinamiche davvero interessanti. Cx tra 0,27 e 0,287 a seconda dell'allestimento a seconda della configurazione delle prese d'aria frontali.: quando è minore la necessità di raffreddamento dell'aria la bocchetta viene chiusa migliorando così le prestazioni aerodinamiche fino al 30% e l'autonomia fino al 10%. Anche i cerchi in lega da 17"sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. MG4 Electric sarà disponibile in sette colori.

Le celle della batteria "ONE PACK" sono disposte orizzontalmente e la batteria è la più compatta del settore: 110 mm di altezza. MG4 Electric Standard è dotata di una batteria da 51 kWh e un motore elettrico posteriore da 125 kW. Questa configurazione consente all'auto un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, una velocità massima di 160 km/h e un'autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP. La ricarica da una colonnina pubblica in corrente alternata è possibile a 6,6 kW, mentre la ricarica rapida in corrente continua è possibile a una potenza fino a 117 kW. Nel secondo caso la batteria può essere ricaricata dal 10% all'80% in 40 minuti.

MG4 Electric adotta il pacchetto di sistemi di ausilio alla guida e di sicurezza chiamato MG Pilot. Oltre al Front Collision Warning e all'Automatic Emergency Braking, tutte le versioni sono dotate di serie di Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assistance, Lane Departure Warning e Lane Keeping Assistance, MG Pilot consente un certo grado di guida autonoma. A questi si aggiungono l'Intelligent Headlamp Control e lo Speed Assist System con riconoscimento della segnaletica stradale. Sulla MG4 Electric Luxury, MG Pilot offre anche il Blind Spot Detection e il Lane Change Assist. Inoltre, avverte del traffico in transito dietro il veicolo grazie al Rear Cross Traffic Alert e il traffico in arrivo in caso di apertura delle portiere. Una telecamera a 360 gradi proietta sul display interno l'ambiente circostante.

Stile minimalista per gli interni, L'abitacolo massimizza lo spazio disponibile con pannelli strumenti ed elementi di controllo leggeri. Il quadro strumenti digitale misura 7 pollici per le informazioni principali e di uno schermo flottante da 10,25 pollici per l'infotainment. Quest'ultimo può essere utilizzato per controllare il sistema di connettività MG iSMART, che collega gli smartphone con Apple CarPlay e Android Auto.

Prezzi a partire da 29.900 euro, oltre a un'offerta lancio: oltre ai 3.000 euro previsti dall'Ecobonus 2022, a cui si aggiungono 2.000 euro in caso di rottamazione, MG Motor Italy ha previsto un vantaggio aggiuntivo di ulteriori 1.000 euro. Nel caso in cui il cliente che abbia un'auto da rottamare decida di avvalersi di un prodotto finanziario MG il vantaggio raddoppia, per un vantaggio di 7.000 euro che porterà il prezzo di partenza della MG4 Electric Standard a partire da 22.990 euro.