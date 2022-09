Maserati GranTurismo, è già in strada con motore V6 Nettuno

A pochi giorni dalla sua presentazione, e dopo l'anteprima a Pebble Beach della versione 100% elettrica Folgore, la nuova Maserati GranTurismo è già in strada nelle versioni Modena e Trofeo equipaggiate con il motore V6 Nettuno. Il nuovo modello GranTurismo è la vera icona del brand e la sua energia è irrefrenabile: la performante coupé sta già percorrendo chilometri e alla guida c'è la Maserati Family, cioè un selezionato numero di dipendenti.



Sulla livrea di Gran Turismo spicca un logo che lancia un chiaro messaggio: il ritorno di un'icona di Maserati nata 75 anni fa. Tutto è iniziato infatti nel 1947 con la A6 1500, la raffinata coupé disegnata da Pininfarina e dotata di motore 6 cilindri 1,5 litri.

Prima auto stradale del Tridente, la A6 1500 un modello dallo spirito rivoluzionario, capostipite di una tipologia di auto che prima non esisteva, e che influenzò l'intero panorama automobilistico mondiale e le successive generazioni di vetture stradali Maserati.

La nuova GranTurismo è uno stile di vita 100% made in Italy: una vettura ad alte prestazioni, adatta alle lunghe percorrenze e viaggi confortevoli. L'idea è nata nel dopoguerra, nel rinascimento italiano, quando il Paese e gli italiani hanno dimostrato al Mondo - assieme alle tradizionali eccellenze - anche la forza, l'ottimismo, la voglia di fare, ma anche di divertirsi. In quel momento storico, Maserati dimostrò che le sue automobili sportive potevano risolve un'equazione che sembrava impossibile: una nuova idea di mobilità luxury capace di coniugare performance e confort insieme. Oggi, l'energia della nuova generazione di Maserati GranTurismo è già pronta a proiettare il brand nel futuro, forte di uno stile unico, guidata dall'innata propensione all'innovazione.