Land Rover: edizione speciale per i 75 anni della Defender

A 75 anni dalla presentazione della prima Defender, avvenuta al salone dell'automobile di Amsterdam, Land Rover celebra l'importante compleanno con la Defender 75th Limited Edition. Disponibile nella versione 90 e 110, Defender 75th Limited Edition, vanta un allestimento esclusivo: colore della carrozzeria Grasmere Green con cerchi da 20" e finiture interne abbinati; equipaggiamento tecnologico che include il sistema di telecamere surround 3D, fari LED Matrix e Terrain Response configurabile. É la prima volta che nella gamma di Nuova Defender viene inserita la tinta Grasmere Green.

Completano i miglioramenti estetici: grafica 75 Years, paraurti Ceres Silver e vetri oscurati. Gli interni, resistenti e versatili, prevedono la traversa rifinita in Grasmere Green Powder Coat spazzolato e dettagli incisi al laser. I sedili sono rivestiti in Resist Ebony, e la console centrale in materiale Robustec, il tessuto più robusto disponibile sulla Defender. L'edizione limitata si basa sull'allestimento HSE ad alte specifiche, con equipaggiamento standard completo. La tecnologia include: Meridian Sound System, sistema di infotainment Pivi Pro da 11",4 presa di ricarica domestica, Wi-Fi Enabled with Data Plan, Head-Up Display e Wireless Device Charger, Towing Pack. Tutti i modelli 75th Limited Edition dispongono anche di un tetto ripiegabile in tessuto, mentre il comfort superiore è fornito da sedili a memoria elettrica riscaldati per guidatore e passeggero a 14 vie, volante riscaldato e climatizzatore a tre zone. Per quanto riguarda le power unit: PHEV P400e e il MHEV P400 Ingenium, per le sole versioni 110, oltre al Diesel D300, disponibile anche per il 90, che utilizza la tecnologia ibrida MHEV per ottimizzare potenza e consumi. Prezzi a partire da Euro 114.303.