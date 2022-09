Aiways U5, la parola d'ordine è 'spazio' per tutti

Un concetto di SUV pensato per tanto per i viaggi, quanto per la quotidianità tra famiglia o di sport, per Aiways U5 che punta alla sua fetta di mercato. Alla base del nuovo modello c'è la piattaforma intelligente MAS (More Adaptable Structure), che fa dei suoi punti di forza la leggerezza e l'elevata efficienza, ma anche gli ampi spazi interni.

Aiways, già fornitore di soluzioni di mobilità individuale con sede a Shanghai, ha adottato il concetto FRM, ovvero l'acronimo di 'Family and Roomy Mobility', come parte integrante del DNA del marchio e ponendolo alla base della progettazione degli interni dei suoi modelli. Il SUV U5 di Aiways rappresenta anche la prima applicazione dei vantaggi offerti dal FRM, con uno spazio per cinque persone, un volume del bagagliaio fino a 1.555 litri, una gestione intelligente dell'energia grazie al propulsore e una batteria leggera e compatta.

La 'ricetta' è quella che combina diversi punti di forza di segmenti differenti tra loro. Una delle caratteristiche chiave del SUV Aiways U5 è l'ampio volume posteriore: con uno spazio per le gambe fino a 500mm, superiore a molte berline del segmento F, nonostante una lunghezza di 4,68 m e un interasse di 2,80 m, tipici dei veicoli d'attacco del segmento D.

"Rispetto a molti produttori affermati - ha dichiarato Alexander Klose, Vice President esecutivo of Overseas Operations di Aiways - non dobbiamo tener conto di strutture esistenti e siamo liberi da qualsiasi restrizione. Siamo stati in grado di sviluppare la nostra piattaforma partendo da zero, basandoci sulle ricerche più innovative e sulle tecnologie più avanzate Ogni componente viene progettato per ottenere massima efficienza ed economia di spazio e per assicurare prestazioni di alto livello, come dimostrato dal potente motore elettrico da 150 kW, o dalla batteria compatta e leggera da 63 kWh con struttura a sandwich".