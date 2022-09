Nissan Townstar EV, al via la produzione nel nuovo compatto

Via alla produzione del nuovo Townstar EV, per Nissan che libra la Giornata Mondiale dei Veicoli Elettrici con il suo veicolo commerciale compatto e 100% elettrico. Townstar è anche il quinto veicolo elettrificato lanciato dalla casa automobilistica giapponese nel 2022, dopo Juke Hybrid, Qashqai e-POWER, Ariya e X-Trail e-POWER, per accelerare il percorso di elettrificazione della gamma, in linea con il piano a lungo termine Nissan Ambition 2030 e con l'obiettivo di totale neutralità dal carbonio dei prodotti e delle attività Nissan entro il 2050.



Erede del Nissan e-NV200, Townstar EV risponde alle esigenze delle attività commerciali cittadine, in particolare quelle che hanno a che vedere con le consegne dell'ultimo miglio anche nelle situazioni di limitazioni al traffico.

Townstar EV è realizzato sulla piattaforma condivisa CMF-CD dell'Allenza, presso lo stabilimento di Maubeuge, in Francia.

Townstar EV vanta un propulsore elettrico ottimizzato, che eroga una potenza di 122 CV e una coppia di 245 Nm. Elemento caratteristico di questo motore elettrico è la gestione intelligente dell'energia e del raffreddamento della batteria che, insieme ad una aerodinamica avanzata, offrono un'autonomia di 300 km (in ciclo WLTP). La batteria da 45 kWh può essere ricaricata in corrente alternata (22 kW) o ricarica rapida (DC con CCS) che consente di portare la carica della batteria dal 15% all'80% in soli 37 minuti.

Il design è completamente rinnovato e richiama i tratti stilistici di altri modelli elettrici di Nissan. L'esclusivo shield frontale aerodinamico è impreziosito anche dall'intricato motivo Kumiko, che rimarca il DNA giapponese e conferisce al veicolo un look ricercato. Gli interni sono orientati al massimo comfort ed ergonomia con un pacchetto tecnologico all'avanguardia, con Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e ulteriori funzioni avanzate di connettività accessibili tramite lo schermo touch da 8 pollici e dal quadro strumenti digitale da 10 pollici.

Nell'abitacolo è presente, inoltre, una pompa di calore che migliora il comfort e l'efficienza alle temperature più basse, diffondendo il calore della batteria nell'abitacolo durante i periodi dell'anno più rigidi. Nissan Townstar EV è disponibile con prezzi a partire da 31.200 euro (IVA e messa su strada escluse).