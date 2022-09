Vw ID.XTreme, una elettrica MEB che studia da suv aggressivo

Forse alla famiglia delle elettriche ID di Volkswagen manca un po' di 'pepe' o un po' di quel look da off-road che è immancabile nei crossover e nei suv. La presentazione del concept XTreme - basato sulla ID.4 GTX2 a prestazioni migliorate − va proprio nella direzione di una verifica dell'eventuale gradimento per una formula fino ad oggi trscurata, cioè quella di unire l'architettura da fuoristrada con la razione integrale è il più potente sistema propulsivo elettrico delle ID, arrivando a 382 Cv complessivi.

Curiosa però la scelta di Volkswgen di svelare questo modello in Svizzera, o meglio sulle rive del lago Maggiore in Ticino, un luogo dove i rigorosi limiti di velocità sulle strade asfaltate e gli ancora più severi divieti di circolazione sulle cosiddette strade forestali (dove sono ammessi solo mezzi agricoli o di pubblica utilità) contrasta un po' con l'aggressività e l'esuberanza dinamica di ID.XTreme.

L'evento è avvenuto nell'ambito di ID.Treffen a Locarno, un raduno di appassionati di mobilità elettrica che è stato organizzato per la seconda volta nel Ticino e potrebbe diventare la controparte green e sostenibile dell'ormai iconimo del meeting GTI che viene organizzato ogni anno al Lago di Wörth in Austria.

Creato dal team di Andreas Reckewerth che è il responsabile dei veicoli su piattaforma MEB del dipartimento sviluppo di Volkswagen, questo suv - si legge nell not - è pronto per ogni avventura in off-road. Lo evidenziano l'assetto da rally rialzata, le ruote scolpite da 18 pollici, i paraurti modificato con un elemento anteriore aggiuntivo e parafanghi più larghi di 50 mm (sono stati prodotti in stampa 3D) che si combinano per conferire non solo un look fuoristrada ma anche rendere adatto ID XTreme ad affrontare situazioni difficili.

E non mancano il robusto portapacchi con luci a Led aggiuntive e la protezione completa del sottoscocca in alluminio per consentire di sfruttare su ogni percorso la trazione integrale ottenuta di motori anteriori e posteriori.

"L'azionamento elettrico modulare matrice MEB ha un enorme potenziale tecnico - afferma Silke Bagschik, capo della linea di prodotti MEB - Per molti dei nostri clienti, i veicoli sono molto di più solo un mezzo di trasporto e con l'ID.Xtreme stiamo dimostrando che la mobilità elettrica di Volkswagen può arrivare ad un nuovo livello di prestazioni. Il risultato del progetto è un fuoristrada unico che colpisce per il suo aspetto robusto e l'eccezionale potenza". Anche acusticamente, l'ID.Xtreme ha qualcosa di speciale da offrire: il rumore è stato sviluppato insieme a Volkswagen Design appositamente per questo concept car ed esce verso l'esterno tramite un generatore di suoni nel passaruota.