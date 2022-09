Ford Custom Nugget, parola d'ordine 'viaggio in libertà'

Parola d'ordine, viaggio in libertà, per Ford Italia che per il quarto anno consecutivo partecipa al Salone del Camper, in corso a Parma fino al 18 settembre. Se il settore del caravanning e del turismo en plein air sta facendo segnare uno uno dei suo momenti di più grande fortuna e sviluppo, forte dell'impennata del 2021 che ha portato a scegliere sempre più ha un modo diverso di viaggiare, Ford si è ripresentata in campo con il suo Transit Custom Nugget, anche nella versione Active Plus.

Il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, è stato concepito proprio per far sentire a casa i viaggiatori anche quando si spostano da un luogo all'altro. Basato sul veicolo commerciale Transit Custom, è in grado di creare una soluzione ideale per chi vuole vivere esperienze outdoor, con la gestione di tutti gli spazi nel massimo comfort e sicurezza.

"Il Salone del Camper è diventato un appuntamento imprescindibile per noi - ha raccontato Monica Mecacci, Responsabile Ufficio Stampa Ford Italia - ed è la dimostrazione di come Ford, negli anni, stia cercando di inserirsi sempre di più in tante nicchie di mercato, sfruttando il brand Transit, che sulla base della sua storia e della sua versatilità è in grado di creare una base per un mondo nuovo per noi fino a qualche tempo fa, come quello dell'outdoor e del camperismo".

E proprio la versatilità è la caratteristica che permette a Transit Custom Nugget di cambiare facilmente la configurazione dell'interno per la notte, per ospitare quattro adulti in due letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Ricco anche l'equipaggiamento sul fronte delle tecnologie, con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli.

"Attraverso anche la partnership con Vestfalia - ha spiegato ancora Mecacci - siamo entrati in questo mercato con un veicolo compatto rispetto ai camper più tradizionali. Questo ci ha dato la possibilità di crearci uno spazio nostro in un mercato in costante espansione". Transit Custom Nugget è disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per le necessità di ulteriore spazio, è disponibile anche la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard e dove lo spazio extra viene utilizzato per una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, per un frigorifero da 40 litri di capienza e per un armadio più grande.

Al Salone di Parma è esposto anche il Transit Custom Nugget Active, ovvero l'allestimento con finiture di alta qualità e un look elegante ispirato a quello dei SUV, con il rivestimento scuro che corre intorno ai paraurti, ai pannelli laterali e agli specchietti. Il design è esaltato da cerchi in lega con design Active da 17'' a 5 razze. Una tenda di serie di 2,6 metri offre poi maggiore protezione e ombra, consentendo di usufruire di spazio esterno accanto al veicolo.