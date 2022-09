Opel Corsa fa 40 e festeggia con una edizione speciale

Opel festeggia i 40 anni di Corsa con una serie speciale per il mercato Europa limitata a 1.982 esemplari. "40 Anniversary", questo il nome, sarà acquistabile esclusivamente on-line con la classica motorizzazione termica o con quella elettrica (ordinabile dal 14 settembre). A bordo un equipaggiamento da top di gamma e tante analogie con la prima generazione di Corsa, quella del 1982. La limited edition è offerta in un nuovo colore della carrozzeria chiamato Rekord Red, un richiamo al rosso utilizzato sulla Corsa A originale. Il contrasto è dato dal tetto e dai dettagli di colore nero. Cerchi in lega leggera da 17" nero lucido con inserti grigio opaco che esaltano il carattere sportivo della vettura la rendono facilmente riconoscibile. L'abitacolo è nostalgico e allo stesso tempo moderno. I fans di questa vettura riconosceranno subito, e apprezzeranno, la reinterpretazione della finitura originale sui sedili in tartan. Ogni Corsa 40 Anniversary avrà la propria etichetta, posizionata sulla plancia lato passeggero, numerata da 0001 a 1.982. Questa limited edition ha numerosi equipaggiamenti di serie. L'elenco comprende la Radio Multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e i fari anteriori LED. Ricca la dotazione dei sistemi elettronici di assistenza alla guida, tra questi: l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e il rilevamento pedoni. .