Mercedes EQS SUV, tra potenza elettrica e puro comfort

Potenza elettrica, comfort e tanta tecnologia connessa a bordo, per Mercedes EQS SUV Grazie ai potenti motori elettrici, alla trazione integrale 4Matic e al programma Offroad, EQS SUV è poi a suo agio anche nel fuoristrada leggero. Ulteriore passo in avanti della casa testa verso gli obiettivi del programma Ambition 2039, Il modello sarà interamente prodotto con un bilancio di CO2 neutrale.



La nuova EQS SUV condivide con la versione berlina il passo lungo, ma è più alta di 20 centimetri abbondanti. Le generose misure del SUV e i vantaggi del cosiddetto 'purpose design' della casa della stella, creato appositamente per la piattaforma elettrica, vanno a beneficio delle dimensioni interne. La seconda fila di sedili dispone della regolazione elettrica di serie in senso longitudinale, mentre nel bagagliaio trovano spazio fino a quattro sacche da golf. A richiesta sono disponibili una terza fila con due sedili singoli aggiuntivi e un ampio equipaggiamento per il comfort di tutti i passeggeri.

L'aerodinamica della EQS Berlina, con sottoscocca liscio e tendina del radiatore quasi sempre chiusa, è stata la base di partenza per studiare gli accorgimenti aerodinamici adottati per EQS SUV. L'ottimizzazione dei flussi nei punti tipici di un SUV ha permesso infatti di ottenere una combinazione inedita di spaziosità ed efficienza aerodinamica. Tutti i modelli EQS SUV dispongono di una catena cinematica elettrica sull'asse posteriore, mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un'eATS anche sull'anteriore. Sui modelli 4Matic, la funzione Torque Shift provvede poi a ripartire le coppie motrici in modo variabile tra il motore elettrico posteriore e quello anteriore.

Al comfort contribuiscono anche le sospensioni pneumatiche AIRMatic con regolazione adattiva, di serie e grazie alle quali il livello della vettura può essere sollevato di diversi centimetri. Oltre ai programmi Eco, Comfort, Sport e Idividual, le versioni 4Matic di EQS SUV dispongono anche del programma Offroad per la guida in fuoristrada. La dotazione di serie comprende inoltre un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi, che garantisce tanta maneggevolezza in città e agilità in extraurbano. A richiesta è disponibile una versione con angolo di sterzata fino a 10 gradi.

EQS SUV è disponibile in Italia in quattro versioni, una con estetica Electric Art e tre caratterizzate dallo styling sportivo AMG Line, con prezzi a partire da 138.669 euro per la EQS 450+ Electric Art Premium.