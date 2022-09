Mazda CX-60: la prova della prima Plug-in da 327 cavalli

Con il debutto su strada della Mazda CX-60, il costruttore giapponese inaugura un nuovo percorso verso la sostenibilità facendo, in parallelo, un altro piccolo grande passo verso la fascia premium. Si tratta del primo modello realizzato sulla piattaforma Large Product, ed è un SUV che debutta in Italia con una motorizzazione ibrida plug-in 2.5 litri da 327 CV di potenza complessiva.



Ad ottobre la gamma verrà ampliata con l'arrivo della versione spinta da un diesel 6 cilindri 3.3 litri, affiancato dalla tecnologia M Hybrid Boost 48V, da 200 Cv a trazione posteriore, oppure da 249 CV con trazione integrale i-Active AWD. Tutti e tre i propulsori sono abbinati ad una nuova trasmissione automatica ad otto rapporti. Con una lunghezza di 4.745 mm per 1.890 mm di larghezza Mazda CX-60 si pone a cavallo tra i Suv di segmento C e quelli di fascia superiore, alla quale è assolutamente allineata in termini di qualità percepita all'interno dell'abitacolo.

L'impostazione minimalista degli interni regala un ambiente reso elegante dalla qualità dei tessuti intrecciati e dalle finiture in legno d'acero, con maggiori richiami all'artigianato giapponese rispetto ad altri modelli del marchio, ma la stessa solidità negli assemblaggi. Il lato guida è a misura del conducente grazie ad un sistema di riconoscimento facciale che permette di memorizzare fino a 250 impostazioni (posizione sedili, volante, percorsi e stazioni radio preferite...) per sei utenti.

Concepito anche per le lunghe percorrenze, CX-60 offre una buona abitabilità per gli occupanti anteriori e posteriori, oltre ad una capacità del bagagliaio compresa fra 570 e 1.726 litri. Una volta al volante, bastano pochi chilometri per apprezzare i benefici derivanti dalla nuova piattaforma, predisposta per ospitare architetture a trazione posteriore. Il piacere di guida è quello tipico di una Mazda, ma sulla CX-60 ora viene assecondato dalla fluidità del nuovo cambio automatico, puntuale nello scandire la progressione del sistema ibrido da 327 CV e 500 Nm di coppia massima.

A dispetto dei 1.815 kg di massa complessiva e di un'indole votata al comfort, la CX-60 Phev si comporta bene tra le curve grazie ad un assetto che prevede sospensioni con ammortizzatori a doppio braccio oscillante sull'asse anteriore e multilink al posteriore. A presidio della comodità degli occupanti c'è anche il sistema Kinematic Posture Control (introdotto sulla roadster Mx-5), che aiuta a contenere il rollio in curva. Grazie al selettore di guida Mi-Drive è possibile intervenire sul comportamento generale del Suv di Hiroshima, morbido ed efficiente in Normal, decisamente più grintoso in Sport.

In città si disimpegna agilmente grazie ad uno spunto vivace (0-100 km/h in 5,8 secondi) che non fa sentire gli ingombri, anche se la visibilità attraverso il lunotto posteriore obbliga ad affidarsi alla tecnologia in fase di manovra. I 17,5 kWh della batteria consentono una autonomia massima in elettrico di 62 km, utilizzabili in modalità EV. Quella Off-road, invece, le permette di cavarsela bene anche sullo sterrato, dove sfrutta i 17 centimetri di altezza minima da terra.

Sono in consegna le prime delle 14.000 Mazda CX-60 ordinate dalla scorsa primavera, con prezzo a partire dai 51.915 euro. In autunno arriverà la Cx-60 con motore e-Skyactive D, di cui sono stati già annunciati i listini: da 49.900 per la versione da 200 Cv e da 55.500 euro per quella da 249 a trazione integrale.